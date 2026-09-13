BRICS Declaration: ‘ब्रिक्स’ची एकजुटीची हाक; युद्धखोरांना आरसा, नवी दिल्ली जाहीरनामा मंजूर

नवी दिल्ली : ‘हिंसाचार, सीमेपलिकडील दहशतवाद आणि युद्ध कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मान्य केले जाऊ शकत नाही,’ असे सांगणारा ‘नवी दिल्ली जाहीरनामा’ आज अठराव्या ब्रिक्स देशांच्या शिखर परिषदेच्या पहिल्या दिवशीच प्रसिद्ध करण्यात आला. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्वासाठी भारताच्या दाव्याला पाठिंबा, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एकतर्फी आर्थिक निर्बंधांना विरोध; तसेच पश्चिम आशियातील संघर्ष थांबविण्यासाठी संयम बाळगण्याचे आवाहन या जाहीरनाम्यात करण्यात आले आहे. .Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.नवी दिल्लीमध्ये १८व्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेला सुरुवात झाली असून, शनिवारी या ४५ पानांचा आणि १४० मुद्द्यांचा उल्लेख असलेला नवी दिल्ली जाहीरनामा स्वीकारण्यात आला. एकाही सदस्याने या जाहीरनाम्यावर आक्षेप नोंदविला नाही. त्यामुळे तो एकमताने स्वीकारण्यात आल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिषदेत जाहीर केले. ‘ब्रिक्स’ हा एकमताच्या तत्त्वावर आधारित गट असून, कोणत्याही एका सदस्य देशाला नकाराधिकार वापरून अंतिम संयुक्त निवेदन रोखता येते..पश्चिम आशियातील युद्ध शिगेला पोहोचले आहे. त्याविषयी इराण, संयुक्त अरब अमिराती; तसेच सौदी अरेबिया या देशांनी अनेक मुद्द्यांवरून वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या आहेत. अशा स्थितीमध्ये भारताने निरंतर संवादाच्या माध्यमातून मतभेद दूर करून जाहीरनाम्यावर सहमती घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. पान ४ वरपश्चिम आशियातील संघर्षावरून संयुक्त अरब अमिराती आणि इराण या दोन सदस्य देशांमध्ये तीव्र मतभेद होते. हे मतभेद दूर करण्यासाठी शनिवारी पहाटे चार वाजेपर्यंत चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर सर्व देशांमध्ये एकमत झाले..संवाद, मुत्सद्देगिरीवर भरपश्चिम आशियातील संघर्ष थांबविण्यासाठी आणि तो चिघळू नये म्हणून ‘ब्रिक्स’ देशांनी संयम बाळगण्याचे आवाहन करताना संवाद आणि मुत्सद्देगिरीवर भर देण्यात आला. या क्षेत्रात दीर्घकालीन शांतता, सुरक्षा आणि स्थैर्यासाठी परस्पर सामंजस्याच्या दिशेने चर्चा आणि मुत्सद्देगिरीचा मार्ग स्वीकारावा, असे या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. विद्यमान आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार जागतिक व्यापार, पुरवठा साखळी आणि ऊर्जेचा प्रवाह सुरळीत ठेवण्यासाठी एकत्र काम करण्याची गरज आम्ही अधोरेखित करीत असल्याचे भारताने म्हटले आहे. जुन्या संस्थांमध्ये बदल हवा‘भारतासारख्या विकसनशील देशांना त्यांचा योग्य हक्क आणि प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक या जुन्या जागतिक संस्थांमध्ये बदल झाले पाहिजे, ’ असे ब्रिक्स समूहाने स्पष्ट केले आहे. ‘ब्रिक्स’च्या घोषणापत्रात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एकतर्फी व्यापार धोरणांवर, त्यांनी लादलेल्या आयातशुल्कांवर आणि आर्थिक निर्बंधांवर तीव्र आक्षेप घेण्यात आला आहे. .सुरक्षा परिषदेचा उल्लेखसंयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद अधिक लोकशाहीप्रधान आणि प्रभावी बनविण्यावर भर देताना चीन आणि रशियाने सुरक्षा परिषदेत भारताला आणि ब्राझीलला कायमस्वरूपी सदस्यत्व देण्याच्या मागणीला पुन्हा एकदा उघडपणे पाठिंबा दिला. नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेमध्ये सुधारणा करून विकसनशील देशांचा मतदानाचा अधिकार वाढविला पाहिजे, अशी मागणी या जाहीरनाम्यात करण्यात आली आहे. .जाहीरनाम्यातूनट्रम्प यांच्या निर्बंधांना विरोधपश्चिम आशियातील तणाव कमी करण्याचे आवाहनगाझातील हिंसाचाराचा निषेध, पॅलेस्टाइनला पाठिंबाजागतिक व्यापार संघटना मजबूत करण्याचे आवाहनभारताच्या यजमानपदाचे सर्व देशांकडून कौतुकवैविध्यपूर्ण स्रोतांतून ऊर्जा सुरक्षास्थानिक चलनांना प्रोत्साहन.पहलगाम हल्ल्याचा निषेधपहलगाम येथे २२ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा ‘ब्रिक्स’च्या जाहीरनाम्यामध्ये तीव्र निषेध करण्यात आला. दहशतवादाविरोधात ‘शून्य सहनशीलता’ धोरण स्वीकारण्याचे आवाहन करताना हल्ल्यातील सर्व सूत्रधार आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांना न्यायालयासमोर आणण्याची मागणी या जाहीरनाम्यात करण्यात आली आहे. तसेच, दहशतवादाचा संबंध कोणत्याही धर्म, राष्ट्रीयत्व, संस्कृती किंवा वांशिक समूहाशी जोडू नये. सीमापलिकडील दहशतवाद, दहशतवादाला होणारा आर्थिक पुरवठा आणि दहशतवाद्यांना मिळणारे सुरक्षित आश्रयस्थान रोखण्यासाठी सदस्य देशांनी सहकार्य वाढविण्याचे आवाहन केले..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.‘ब्रिक्स चलनाचा प्रस्ताव नाही’नवी दिल्ली : ब्रिक्स देशांसाठी सध्या तरी स्वतंत्र समान चलन सुरू करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. मात्र, सदस्य देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार व्यवहार स्थानिक चलनांमध्ये करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे, असे भारताने स्पष्ट केले. परराष्ट्र मंत्रालयाचे आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला यांनी भारत मंडपम येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना ‘ब्रिक्स’च्या स्वतंत्र चलनाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, ‘‘ब्रिक्स देश सध्या समान चलन सुरू करण्याऐवजी सदस्य देशांमधील सीमेपलिकडील आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ करण्यावर भर देत आहेत. त्यासाठी स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार व्यवहारांची पूर्तता करण्याच्या पर्यायावर चर्चा सुरू आहे. हा विषय चर्चेत असून, तो नवीन नाही.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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