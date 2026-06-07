Crime: लग्नाआधीच वधू पळाली, नंतर बहीणीसोबत लग्न ठरवलं; पण तिचं भलतंच सत्य समोर येताच वर संतापला अन्... थरारक घटनेनं मंडपात खळबळ

उत्तर प्रदेशातील बरेली येथील बिथ्री चैनपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत शनिवारी एका लग्नसमारंभात गोंधळ उडाला. लग्नाच्या अगदी आधी वधू तिच्या प्रियकरासोबत पळून गेली. कुटुंबाची प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी, दोन्ही पक्षांनी वधूच्या धाकट्या बहिणीशी लग्न करण्यास परस्पर संमती दर्शवली. परंतु त्यानंतर लगेचच लग्नमंडपात जोरदार हाणामारी झाल्याची माहिती समोर आली. काठ्या आणि विटांच्या मारामारीत तीन जण जखमी झाले. त्यापैकी एकाची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, बिथ्री चैनपूर भागातील एका गावातील तरुणीचा जवळच्याच गावातील एका तरुणाशी साखरपुडा झाला होता. शनिवारी, नरियावाल येथील एका विवाह सभागृहात लग्नाची तयारी सुरू होती. दोन्ही कुटुंबांमध्ये आणि नातेवाईकांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. शुक्रवारी रात्री वधू अचानक घरातून गायब झाली. ती तिच्या प्रियकरासोबत निघून गेल्याचे तिच्या कुटुंबीयांना समजले. असे कळते की, जाताना तिने तिचे दागिने सोबत घेतले होते..Kohda Poori : २४ तासांपेक्षा जास्त वेळ गरम राहणारी जगातली सर्वात 'मोठी पूरी'! सुलतानपूरच्या पारंपरिक 'कोहडा पूडी'ची काय आहे खासियत?.वधूच्या पलायनाची बातमी कळताच कुटुंब हादरले. जेव्हा हे प्रकरण वराच्या बाजूला पोहोचले, तेव्हा दोन्ही कुटुंबांमध्ये वाद झाला. लग्न मोडण्याच्या मार्गावर होते. नातेवाईक आणि गावच्या नेत्यांनी अनेक तास पंचायत भरवली. बरीच चर्चा आणि मनधरणी केल्यानंतर दोन्ही पक्ष यावर सहमत झाले की, वधूच्या धाकट्या बहिणीचे लग्न वराशी लावून द्यावे. जेणेकरून लग्न पार पडेल आणि दोन्ही कुटुंबांची प्रतिष्ठा जपली जाईल..शनिवारी ठरलेल्या वेळी नरियावल येथील विवाह सभागृहात वरात पोहोचली. विवाह सोहळ्याची तयारी सुरू झाली होती. कोणीतरी वराच्या कुटुंबीयांना कळवले की, ज्या धाकट्या बहिणीचे लग्न ठरले होते, तिचेही एका तरुणासोबत संबंध असून तिलाही हे लग्न करायचे नाही. हे ऐकून वराच्या बाजूचे लोक संतापले आणि त्यांनी आक्षेप घेतला. दोन्ही बाजूंमध्ये लगेचच वाद सुरू झाला. थोड्याच वेळात, हा वाद इतका वाढला की लोक एकमेकांवर हल्ला करू लागले..लग्नाच्या ठिकाणी काठ्या आणि दगडफेक करण्यात आली. लग्नसमारंभातील वातावरण पूर्णपणे तणावपूर्ण आणि गोंधळाचे होते. या झटापटीत वधूची चुलत बहीण, तिचा दाजी आणि लग्नाला आलेला आणखी एक माणूस जखमी झाले. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. त्यापैकी एकाला गंभीर अवस्थेत जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या गोंधळ आणि हिंसाचारानंतर लग्न रद्द करण्यात आले. वधूविनाच वरात परतली..सरकारी बाबूची २७ वर्षे नोकरी; ३ टोलेजंग इमारती, २ आलिशान बंगले, १३ प्लॉट; २ कोटींची रोकड, सोने-चांदी अन् जमिनीची मोजणी बाकी.बिथ्री चैनपूरचे एसओ राजेश मिश्रा यांनी सांगितले की, ज्या तरुणीचे लग्न ठरले होते, ती तिच्या प्रियकरासोबत पळून गेली होती. नंतर तिच्या लहान बहिणीशी लग्नाची बोलणी झाली, पण जेव्हा तिचे प्रेमप्रकरणही उघडकीस आले, तेव्हा दोन्ही पक्षांमध्ये वाद निर्माण झाला. या झटापटीत दोन ते तीन जण जखमी झाले. पोलिसांनी चार जणांना ताब्यात घेतले असून प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.