Video: नवरी एन्जॉय करत होती डान्स; अचानक आलेल्या भरधाव कारनं चिरडलं वऱ्हडींना!

उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगरमध्ये लग्नाच्या वरातीचा एक थरारक व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. हायवेवरुन जाणाऱ्या या वरातीत अचानक एक भरधाव कार घुसली आणि तीनं अनेक वऱ्हाडींना चिरडलं. या दुर्घटनेत एकाचा मृत्यू झाला असून 12 जण जखमी झाले आहेत.

This dance could have been fatal - open sun-roofed car dancing Bride in UP's Muzaffarnagar has a narrow escape after a speeding vehicle hits Baraat on road leaving one dead and many injured @umeshpathaklive @Uppolice pic.twitter.com/hMmzhxTgsV

— Utkarsh Singh (@utkarshs88) February 17, 2021