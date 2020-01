राष्ट्रपतींनी सोडवली नवधूची अडचण...

कोचीच्या ताज हॉटेलमध्ये येत्या मंगळवारी एक लग्न होणार आहे. ज्यांची लग्नगाठ बांधली जाणार आहे, ती जोडी अमेरिकन आहे. त्यांनी भारतात लग्न करण्याची तयारी तर केली, पण त्यांच्या लग्नात आलेली समस्या फक्त राष्ट्रपती सोडवू शकत होते आणि त्यांनी ती सोडवली.

त्याचं झालं असं, हे अमेरिकन जोडपं मागचे आठ महिने त्यांच्या लग्नाचं प्लॅनिंग करत होतं. त्यांनी डेस्टिनेशन वेडींग करण्याचा निर्णय घेतला आणि कोची येथील ताज हॉटेल लग्नासाठी बुक सुध्दा केलं. पण ऐनवेळी त्यांना सांगण्यात आलं की तुमचं लग्न या ठिकाणी होऊ शकत नाही. त्यासाठी कारण देखील तेवढंच महत्वाचं देण्यात आलं. ते कारण असं होतं की भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे त्या दिवशी त्याच हॉटेलमध्ये राहणार होते. त्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न येणार होता.

जेव्हा कधी मोठ्या पदावरती असणारी व्याक्ती एखाद्या हॉटेलमध्ये उतरते तेव्हा सुरक्षेच्या कारणांवरुन त्या ठिकणी ठरलेले सर्व कार्यक्रम रद्द केले जातात किंवा दुसरीकडे नेण्यात येतात. यावेळी देखील तेच करण्यात आले. यावर महिलेने त्याविषयी ट्विट करत नाराजी व्यक्त केली. तिने लिहिलं की-

Sometimes you plan a destination wedding for 8 months at an elite hotel in India.

Sometimes the President of India makes an impromptu trip to that hotel on the day of the wedding.

Sometimes you get 48 hours notice to plan an entirely new wedding.

— Ashley Hall (@hall_ash) January 4, 2020