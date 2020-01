'स्वतःच्या देशातील विद्यार्थ्यांना वाचवू शकत नाहीत आणि निघालेत...'; सोनाली भडकली

मुंबई : जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात रविवारी (ता. 5) झालेल्या हाणामारीचा निषेध देशभरातून होत असतानाच मराठी कलाकारही हिंसाचाराच विरोध करताना दिसत आहेत. अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीने ट्विटच्या माध्यमातून हा निषेध व्यक्त केलाय. तिने ट्विट करत मोदी सरकारवर बोचरी टीका केली आहे.

सोनालीने ट्विटमध्ये म्हणले आहे की, 'स्वतःच्या देशातील विद्यार्थ्यांना वाचवू शकत नाहीत आणि इतर देशांतील अल्पसंख्यांकांना संरक्षण द्यायचे आहे.' तिच्या या सनसनाटी ट्विटमुळे सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे. तिने केलेल्या या थेट ट्विटमुळे तिचं कौतुकही होतंय. #Irony हा हॅशटॅग वापरत तिने मोदी सरकारच्या या हिंसक कारभाराला विरोध केला आहे.

Can’t protect students in your own country and want to protect minorities from other countries!!!! #Irony #JNUViolence #jnuwewithyou

