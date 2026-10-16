Delhi Protest Controversy : "सीजेपीच्या आंदोलनामागे अमेरिकन अब्जाधीश इलॉन मस्कचा हात!"; भाजप नेते बृजभूषण शरण सिंह यांचा खळबळजनक आरोप

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी राजधानी दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) पुकारलेल्या आंदोलनाला आता धक्कादायक राजकीय वळण लागले आहे. भाजपचे माजी खासदार आणि ज्येष्ठ नेते बृजभूषण शरण सिंह यांनी या संपूर्ण आंदोलनामागे थेट अमेरिकन अब्जाधीश इलॉन मस्क यांचा हात असल्याचा खळबळजनक दावा केला आहे. हा देशाविरुद्ध रचलेला आंतरराष्ट्रीय कट असून, केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठीच अशा प्रकारच्या आंदोलनांना फूस लावली जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.."स्वतःच्या अटींवर व्यवसाय करण्यासाठी मस्कचे षड्यंत्र"माध्यमांशी संवाद साधताना बृजभूषण शरण सिंह म्हणाले, "दिल्लीत सुरू असलेले हे आंदोलन सामान्य नसून, ते थेट इलॉन मस्क यांच्या इशाऱ्यावर चालवले जात आहे. मस्क यांना भारतात स्वतःच्या अटींवर व्यवसाय करायचा आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्यांच्या दबावाला बळी न पडता देशाच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी आणि देशात अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी अशा आंदोलनांना बाहेरून पाठबळ दिले जात आहे.".दिल्लीत 'लहरा दो तिरंगा' मोर्चावरून हाय-अलर्टदरम्यान, सीजेपीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांच्या आवाहनानंतर दिल्लीतील कॅनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्क परिसरात 'लहरा दो तिरंगा' आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी ६ हजारांहून अधिक जवान तैनात करत संपूर्ण परिसराला छावणीचे स्वरूप दिले आहे. विरोधकांनी आधीच निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केलेले असताना, आता बृजभूषण शरण सिंह यांनी थेट इलॉन मस्क यांचे नाव घेतल्यामुळे या आंदोलनावरून राजकीय वर्तुळात जोरदार वाद पेटला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.