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UP Encounter: दोन्ही हातांत पिस्तुल घेऊन पोलिसांवर गोळीबार; मोस्ट वॉन्टेड नक्षलवादी ठार

UP ATS operation: दोन दशकांपासून सुरक्षा यंत्रणांना हवा असलेला मोस्ट वॉन्टेड नक्षलवादी गोळीबारात ठार; बुलेटप्रूफ जॅकेटमुळे अधिकारी बचावले, शस्त्रास्त्रे व काडतुसे जप्त
UP ATS operation

UP ATS operation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेश:उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथे यूपी एटीएस आणि रामनगर पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत झारखंडमधील प्रतिबंधित नक्षली संघटना तृतीय सम्मेलन प्रस्तुती कमिटी (TPC)चा कमांडर बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता ठार झाला. रविवारी (२० सप्टेंबर) पहाटे रामनगर परिसरात ही चकमक झाली. बृजेशवर झारखंड सरकार आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) यांच्याकडून मिळून ३० लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते.

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