UP Encounter: दोन्ही हातांत पिस्तुल घेऊन पोलिसांवर गोळीबार; मोस्ट वॉन्टेड नक्षलवादी ठार

उत्तर प्रदेश:उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथे यूपी एटीएस आणि रामनगर पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत झारखंडमधील प्रतिबंधित नक्षली संघटना तृतीय सम्मेलन प्रस्तुती कमिटी (TPC)चा कमांडर बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता ठार झाला. रविवारी (२० सप्टेंबर) पहाटे रामनगर परिसरात ही चकमक झाली. बृजेशवर झारखंड सरकार आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) यांच्याकडून मिळून ३० लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते..पोलिसांनी थांबवण्याचा प्रयत्न केलापोलिसांना मिळालेल्या गुप्त माहितीनंतर एटीएसच्या पथकाने बृजेशचा शोध सुरू केला होता. तो आपल्या एका साथीदारासह दुचाकीवरून रामनगरच्या दिशेने जात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी त्याला अडवण्याचा प्रयत्न केला.पोलिसांच्या माहितीनुसार, पथकाने दुचाकी थांबवण्याचा इशारा केल्यानंतर बृजेश आणि त्याच्या साथीदाराने पोलिसांवर गोळीबार केला. त्यानंतर झालेल्या चकमकीत बृजेशला गोळी लागली. गंभीर जखमी अवस्थेत त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..बुलेटप्रूफ जॅकेटमुळे अधिकारी बचावलेचकमकीदरम्यान बृजेशकडून झाडलेल्या गोळ्या एटीएसचे डीएसपी विपिन कुमार राय आणि हेड कॉन्स्टेबल नितेंद्र कृष्ण यांच्या बुलेटप्रूफ जॅकेटवर लागल्या. त्यामुळे दोन्ही पोलिस कर्मचारी गंभीर दुखापतीपासून बचावले, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.बृजेशचा साथीदार मात्र घटनास्थळावरून पसार झाला. त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी परिसरात शोधमोहीम सुरू केली आहे..दोन पिस्तुल, कार्बाइन आणि काडतुसे जप्तचकमकीनंतर घटनास्थळाची झडती घेण्यात आली. त्यावेळी पोलिसांना दोन पिस्तुल, एक कार्बाइन आणि मोठ्या प्रमाणात जिवंत काडतुसे आढळून आली. काही वृत्तांनुसार घटनास्थळावरून रोख रक्कमही जप्त करण्यात आली आहे.३० लाखांचे बक्षीसबृजेश गंझू हा झारखंडमधील चतरा जिल्ह्यातील रहिवासी होता. तो TPCचा कमांडर होता आणि त्याच्याविरोधात हत्या, अपहरण, खंडणी, जाळपोळ, शस्त्रास्त्रांशी संबंधित गुन्हे तसेच इतर गंभीर स्वरूपाचे अनेक गुन्हे दाखल असल्याचे अधिकृत वृत्तांत नमूद आहे. आकाशवाणीच्या वृत्तानुसार त्याच्याविरोधात ५० हून अधिक गुन्हे नोंद असल्याचे सांगण्यात आले आहे..त्याच्या अटकेसाठी झारखंड पोलिसांनी २५ लाख रुपये, तर NIAने ५ लाख रुपये बक्षीस जाहीर केले होते. त्यामुळे त्याच्यावर एकूण ३० लाख रुपयांचे बक्षीस होते.बृजेश जवळपास दोन दशकांपासून सुरक्षा यंत्रणांना हवा होता, अशी माहितीही अधिकृत वृत्तांत देण्यात आली आहे. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या फरार साथीदाराचा आणि वाराणसीतील त्याच्या संभाव्य संपर्कांचा तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.