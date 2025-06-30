देश

Lord Jagannath: भगवान जगन्नाथाला इंग्रज का घाबरायचे? दोन अधिकाऱ्यांना बसला होता मोठा धक्का

Unveiling the British Raj's Obsession with Puri's Jagannath Temple and its Enigmatic Deities: लेफ्टनंट स्टर्लिंग यांनी एक गुप्त डायरी लिहिली होती, ज्यात त्यांनी मूर्तीच्या डोळ्यांबद्दल, गर्भगृहाजवळील शांततेबद्दल आणि जगन्नाथ जिवंत असल्याची भावना याबद्दल लिहिले होते.
संतोष कानडे
jagannath rath yatra 2025: पुरी येथील श्री गुंडिचा मंदिरापाशी झालेल्या चेंगराचेंगरीत तीन लोकांचा मृत्यू आणि ५० हून अधिक जखमी झाल्यानंतर, एक दिवसांनंतर सोमवारी (३० जून २०२५) हजारो भाविकांनी भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा आणि भगवान जगन्नाथ यांच्या दर्शनासाठी गर्दी केली. १८०० च्या दशकात देशावर राज्य करणाऱ्या इंग्रजांनी भगवान जगन्नाथाकडे केवळ एक देव म्हणून पाहिले नाही, तर त्यांना एक शक्ती म्हणून बघितले.

