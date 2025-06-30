Lord Jagannath: भगवान जगन्नाथाला इंग्रज का घाबरायचे? दोन अधिकाऱ्यांना बसला होता मोठा धक्का

jagannath rath yatra 2025: पुरी येथील श्री गुंडिचा मंदिरापाशी झालेल्या चेंगराचेंगरीत तीन लोकांचा मृत्यू आणि ५० हून अधिक जखमी झाल्यानंतर, एक दिवसांनंतर सोमवारी (३० जून २०२५) हजारो भाविकांनी भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा आणि भगवान जगन्नाथ यांच्या दर्शनासाठी गर्दी केली. १८०० च्या दशकात देशावर राज्य करणाऱ्या इंग्रजांनी भगवान जगन्नाथाकडे केवळ एक देव म्हणून पाहिले नाही, तर त्यांना एक शक्ती म्हणून बघितले..ब्रिटिश अधिकाऱ्याने डायरीत केले खुलासेभगवान जगन्नाथाला इंग्रज घाबरत होते. मंदिरात येणाऱ्या लाखो लोकांच्या गर्दीमुळे इंग्रज भयभीत राहत असत. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर रणविजय सिंह यांनी 'एक्स'वर ईस्ट इंडिया कंपनीशी संबंधित घटनांचा उल्लेख करत सांगितले की, इंग्रजांनी मंदिराचे रहस्य जाणून घेण्यासाठी कशी हेरगिरी केली होती. मात्र, नंतर ते घाबरले आणि मागे हटले. तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टनंट स्टर्लिंग यांनी आपल्या डायरीत याचा उल्लेख केला आहे.इंग्रजांनी मंदिराची हेरगिरी करण्यासाठी अधिकारी पाठवले होते. इंग्रजांच्या दृष्टीने पुरी हे केवळ एक मंदिर शहर नव्हते, तर लोकांच्या ऊर्जेचे केंद्र होते. येथे कोणताही वसाहतवादी कायदा पाळला जात नव्हता. इंग्रज अनेकदा यात्रेकरूंच्या वेशात आपले गुप्तहेर मंदिरात पाठवत असत. गुप्त माहिती गोळा करणे, नकाशे तयार करणे आणि मंदिराचे रहस्य शोधणे हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. स्थानिक लोकांना याची माहिती मिळाल्यावर त्यांनी याचा जोरदार विरोध केला..लेफ्टनंट स्टर्लिंग यांनी एक गुप्त डायरी लिहिली होती, ज्यात त्यांनी मूर्तीच्या डोळ्यांबद्दल, गर्भगृहाजवळील शांततेबद्दल आणि जगन्नाथ जिवंत असल्याची भावना याबद्दल लिहिले होते. त्यांनी लिहिले, "लोक ज्या प्रकारे भगवान जगन्नाथाबद्दल बोलतात, ते अस्वस्थ करणारे आहे. असे वाटते की ती एक जिवंत मूर्ती आहे आणि श्वास घेत आहे." स्टर्लिंग मंदिरात हेरगिरी करण्यासाठी गेले होते, पण आत जाताच त्यांना भीती वाटली. येथे हेरगिरी करत असताना एक अधिकारी वेडा झाल्याचे तर दुसऱ्याला ताप आल्याचे सांगितले जाते..रहस्याची माहिती इंग्रजांना हवी होतीभगवान जगन्नाथाच्या मूर्तीच्या आत असलेल्या 'ब्रह्म तत्वा'चे रहस्य जाणून घेण्यास इंग्रज उत्सुक होते. मूर्तीच्या आत हे तत्व (जे त्यांचे धडकणारे हृदय आहे) उपस्थित असल्याची मान्यता आहे. काहीजण याला अंतराळातून आलेला अवशेष मानतात. परिस्थिती अशी झाली होती की, इंग्रज सैनिक आणि अधिकारी गर्भगृहात जाण्यास कचरू लागले.लेफ्टनंट स्टर्लिंगची डायरी गायब झाली. तथापि, असे म्हटले जाते की लंडनमधील एका संग्रहालयात त्यांच्या पुस्तकाची एक प्रत अजूनही आहे. यात इंग्रजांविरुद्ध अनेक गोष्टी लिहिल्या असल्याने ती आजही सीलबंद ठेवली आहे, असं म्हणतात. या मंदिराच्या प्रचंड लोकप्रियतेमुळे आपल्या शासनावर धोका येऊ शकतो, अशी भीती इंग्रजांना वाटत होती..साल १८०३ मध्ये ओडिशावर कब्जा केल्यानंतर इंग्रजांनी जगन्नाथ मंदिराच्या प्रशासनावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला. स्थानिक पुजारी आणि भक्तांच्या तीव्र विरोधामुळे त्यांना मागे हटावे लागले. या घटनेनंतर इंग्रजांना हे समजले की मंदिराचा धार्मिक आणि सामाजिक प्रभाव दाबणे सोपे नव्हते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.