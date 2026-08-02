Mountain Expedition: ब्रॉड पीकवर भीषण हिमस्खलन! प्रसिद्ध गिर्यारोहक निम्सदाई पुर्जा यांच्यासह १० जणांचा मृत्यू, जगभरातील गिर्यारोहण विश्वाला धक्का

नवी दिल्ली : पाकव्याप्त काश्मीरमधील ‘ब्रॉड पीक’या शिखरावर काल झालेल्या हिमस्खलनात नेपाळचे प्रसिद्ध गिर्यारोहक निर्मल ‘निम्सदाई’ पुर्जा यांच्यासह एकूण दहा गिर्यारोहकांचा मृत्यू झाल्याची अधिकृत पुष्टी आज झाली. पुर्जा यांच्या साहसी मोहिमेचे आयोजन करणाऱ्या एलिट एक्स्पेड या संस्थेने आज ही माहिती समाजमाध्यमांवर दिली. .Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...यापूर्वी अमेरिकेच्या मॅलरी गीस, ओमानच्या नाधिरा अहमद अब्दुल्ला अल हार्थी या दोन महिला गिर्यारोहक आणि नेपाळच्या पुर बहादूर गुरुंग यांचे मृतदेह सापडल्याची माहिती पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी दिली होती. नेपाळचे पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांनी सोशल मीडियावरून पुर्जा यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. शेवटचा संदेश या दुर्घटनेच्या काही दिवस आधी पुर्जा यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली होती. .या अखेरच्या संदेशात त्यांनी सुरुवातीला गॅशरब्रुम-२ (जी-२) हे शिखर सर करण्याचाच मानस असल्याचे नमूद केले होते. ते म्हणाले होते, की ही योजना पूर्वनियोजित नव्हती. संधी मोठ्याने हाक मारत नाही; ती शांतपणे मेहनत करणाऱ्यांनाच कुजबुजून बोलावते. ‘ब्रॉड पीक’बाबत त्यांनी, या पर्वताकडून मला फक्त सुरक्षित चढाई आणि सुखरूप परतण्याचीच अपेक्षा आहे. कोणतेही शिखर मी कधीही गृहीत धरत नाही, ’ असेही म्हटले होते..निर्मल पुर्जा हे आधुनिक गिर्यारोहणातील सर्वात प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक मानले जात होते. २०१९ मध्ये त्यांनी अवघे सहा महिने आणि सहा दिवसांत आठ हजार मीटरपेक्षा उंचीची सर्व १४ शिखरे सर करण्याचा जागतिक विक्रम केला होता. २०२१ मध्ये त्यांनी दहा नेपाळी गिर्यारोहकांच्या पथकासह ‘के-२’ शिखर प्रथमच हिवाळ्यात सर केले होते..Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान.ब्रिटनच्या ब्रिगेड ऑफ गुरखा आणि ‘रॉयल मरीन स्पेशल बोट सर्व्हिस (एसबीएस)’चे माजी सदस्य असलेले पुर्जा हे पूर्णवेळ गिर्यारोहक आणि मोहिमा मार्गदर्शक होते. त्यांच्या पराक्रमावर आधारित ‘१४ पीक्स : नथिंग इज इम्पॉसिबल’ या माहितीपटामुळे त्यांना जागतिक ओळख मिळाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.