Supreme Court : 17 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी माजी मुख्यमंत्र्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा

Supreme Court Stays Karnataka High Court Order in POCSO Case : पोक्सो प्रकरणात बी. एस. येडियुराप्पांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला.
बंगळूर : माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांना पोक्सो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. २) मोठा दिलासा दिला. येडियुराप्पा आणि इतर चार आरोपींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) उच्च न्यायालयाचा आदेश स्थगित केला.

