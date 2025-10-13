BSF First Female Flight Engineer: बीएसएफ’मध्ये पहिली महिला ‘फ्लाइट इंजिनिअर’; भावना चौधरी यांच्याकडून प्रशिक्षण पूर्ण

नवी दिल्ली : सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) ५० वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ‘बीएसएफ’च्या हवाई विभागाला पहिली महिला ‘फ्लाइट इंजिनीअर’ मिळाली आहे. इन्स्पेक्टर भावना चौधरी यांनी ‘बीएसएफ’चे अंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे..भावना चौधरी यांना चार अन्य अधिकाऱ्यांसोबत अलिकडेच ‘बीएसएफ’चे महासंचालक दलजितसिंग चौधरी यांच्या हस्ते त्यांचे ‘फ्लाइंग बॅज’ देण्यात आले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाच अधिकाऱ्यांना ‘बीएसएफ एअर विंग’च्या प्रशिक्षकांद्वारे प्रशिक्षण देण्यात आले होते आणि त्यांनी अलिकडेच दोन महिन्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण केले..ऑगस्टमध्ये सुरू झालेल्या दोन महिन्यांच्या अंतर्गत प्रशिक्षणादरम्यान या पाच अधिकाऱ्यांना १३० तासांचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते..इन्स्पेक्टर चौधरी यांसह पाच कर्मचाऱ्यांनी अलिकडेच त्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण केले, असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले. इन्स्पेक्टर चौधरी या ‘बीएसएफ एअर विंग’च्या पहिल्या महिला फ्लाइट इंजिनीअर आहेत..Pimpri Municipal Schools : महापालिका शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली; नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचा प्रभाव.काय असते कार्य?फ्लाइट इंजिनीअर म्हणजे विमानाच्या ‘फ्लाइट क्रू’मधील एक महत्त्वाचा सदस्य असतो. तो विमानातील जटिल प्रणालींचे निरीक्षण आणि संचालन करतो. विविध देशांच्या हवाई दलामध्ये हे कार्य पूर्वी फक्त पुरुषांसाठी मर्यादित होते. मात्र, आता त्यात बदल होत असून, महिलादेखील हे काम करीत आहेत. या भूमिकेसाठी विशेष कौशल्यांची आवश्यकता असून, विमानाच्या विविध तांत्रिक अंगाचे उत्तम ज्ञान ‘फ्लाइट इंजिनीअर’ला असणे आवश्यक असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.