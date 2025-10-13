देश

BSF First Female Flight Engineer: बीएसएफ’मध्ये पहिली महिला ‘फ्लाइट इंजिनिअर’; भावना चौधरी यांच्याकडून प्रशिक्षण पूर्ण

BSF Air Wing Training Program: सीमा सुरक्षा दलाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महिला फ्लाइट इंजिनीअर भावना चौधरी. बीएसएफ एअर विंगमध्ये ऐतिहासिक घडामोड. महत्वाचे कौशल्य, प्रशिक्षण आणि विमान संचालन यांचा संगम.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) ५० वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ‘बीएसएफ’च्या हवाई विभागाला पहिली महिला ‘फ्लाइट इंजिनीअर’ मिळाली आहे. इन्स्पेक्टर भावना चौधरी यांनी ‘बीएसएफ’चे अंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे.

