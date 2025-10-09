Indian Army : दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीचे प्रयत्न भारतीय लष्कराने हाणून पाडले

श्रीनगर : पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमधून दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीचे प्रयत्न सुरक्षा दलांच्या सजगतेमुळे आणि आधुनिक टेहेळणी प्रणालीच्या मदतीने हाणून पाडला. यासंदर्भातील कारवाईची माहिती सीमा सुरक्षा दलाचे काश्मीर फ्रंटियरचे महासंचालक अशोक यादव यांनी दिली. सीमेपलीकडील लॉंचपॅडवर शंभर ते दहशतवादी असून त्यांच्या हालचालीवर गुप्तचर यंत्रणांचे लक्ष असल्याचेही यादव म्हणाले. .अशोक यादव म्हणाले की, गुप्तचर संस्थेच्या अहवालानुसार भारत पाकिस्तान नियंत्रणरेषेच्या पलीकडे लाँच पॅडवर अनेक दहशतवादी सक्रिय असून ते भारतात घुसण्याच्या तयारीत आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर नियंत्रणरेषेवरील परिस्थितीबाबत विचारले असता यादव म्हणाले, सीमा सुरक्षा दल आणि लष्कराकडून नियंत्रणरेषेवर अधिक सजगता बाळगली जात असून आधुनिक निगराणी उपकरणांमुळे आतापर्यंतचे घुसखोरीचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत. हिवाळा येण्यास अजून काही कालावधी आहे..Pune News : पुण्यातील कोंढव्यात एटीएसचे सर्च ऑपरेशन, दहशतवाद्यांशी संबंधावरुन संशयित ताब्यात, परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त.या काळात दहशतवादी भारतात पुन्हा घुसखोरीचा प्रयत्न करतील. परंतु भारतीय लष्कर त्यांचे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी सज्ज आहे. लाँचपॅडवरील दहशतवाद्यांच्या संख्येबाबत यादव म्हणाले, पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमधील लॉंचपॅडवर सध्या परदेशातील दहशतवादी आहेत. त्यांच्या संख्येत नेहमीच बदल होतो. मात्र गुप्तचर अहवाल आणि त्याचे आकलन केल्यास लॉंच पॅडवर साधारणतः १०० ते १२० दहशतवादी नेहमीच असतात. .लष्करे तैय्यबा आणि इसिस संघटना एकत्र आल्याबद्दल यादव म्हणाले, दहशतवादी संघटनांतील हालचालींचे गुप्तचर यंत्रणेकडून बारकाईने विश्लेषण करण्यात येते. त्यावर आधारित सुरक्षा दल मिळून कार्ययोजना आखतात. दहशतवाद्यांच्या हालचालींची माहिती असून त्याविरोधात प्रतिकारात्मक उपाययोजना केल्या जात आहेत, असेही यादव म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.