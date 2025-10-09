देश

Indian Army : दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीचे प्रयत्न भारतीय लष्कराने हाणून पाडले

Infiltration Attempt : नियंत्रण रेषेवर (LoC) असलेली उच्च सजगता आणि आधुनिक टेहेळणी प्रणालीमुळे PoK मधून होणारे सर्व घुसखोरीचे प्रयत्न हाणून पाडले असून, लाँचपॅडवर १०० ते १२० दहशतवादी सक्रिय असल्याची माहिती BSF महासंचालक अशोक यादव यांनी दिली.
Indian Army

Indian Army

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीनगर : पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमधून दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीचे प्रयत्न सुरक्षा दलांच्या सजगतेमुळे आणि आधुनिक टेहेळणी प्रणालीच्या मदतीने हाणून पाडला. यासंदर्भातील कारवाईची माहिती सीमा सुरक्षा दलाचे काश्मीर फ्रंटियरचे महासंचालक अशोक यादव यांनी दिली. सीमेपलीकडील लॉंचपॅडवर शंभर ते दहशतवादी असून त्यांच्या हालचालीवर गुप्तचर यंत्रणांचे लक्ष असल्याचेही यादव म्हणाले.

Loading content, please wait...
Indian Army Day
indian army
War
indian army soldier

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com