CM Yogi Adityanath: ‘ऑफिसचे हेलपाटे संपले’ CM योगींची घोषणा; डिजिटल पेमेंटमुळे पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा

"पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत आज जागतिक स्तरावर आत्मविश्वासाने उभा आहे. कोणत्याही धमक्यांना न जुमानता, भारत आता डिजिटल क्रांतीमध्ये जगाचे नेतृत्व करत आहे," असे मत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी व्यक्त केले. शनिवारी लखनौ येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात त्यांनी हे विधान केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओडिशातून स्वदेशी बीएसएनएल ४-जी नेटवर्क आणि भारतनेट प्रकल्पाचे व्हर्च्युअल उद्घाटन केले, ज्यात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहभागी झाले होते..नेटवर्कमुळे दुर्गम भागांत क्रांतीमुख्यमंत्री योगी यांनी भारतनेटच्या स्वदेशी ४-जी पायाभूत सुविधांमुळे देशाच्या डिजिटल क्रांतीला मोठी गती मिळेल, असे सांगत पंतप्रधान मोदी आणि बीएसएनएल टीमचे अभिनंदन केले. २०१७ पासून प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ऑप्टिकल फायबरने जोडण्यासाठी काम सुरू आहे. यामुळे ग्राम सचिवालयातून उत्पन्न, निवास आणि जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांसारख्या सेवा मिळू लागल्या आहेत. सखींच्या माध्यमातून गावकऱ्यांपर्यंत १०० कोटींहून अधिक रकमेचे लाभ पोहोचले आहेत. आता बीएसएनएलचे ४-जी नेटवर्क चंदौली, सोनभद्र आणि चित्रकूटसारख्या दुर्गम आणि नक्षलग्रस्त भागांत मोठे बदल घडवेल, असेही त्यांनी सांगितले. ५-जी आणि ६-जी विकासाचे कामही सुरू आहे, असे ते म्हणाले.. भ्रष्टाचार थांबला, पेन्शन थेट खात्यातपेन्शनधारकांना पूर्वी कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता, याचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "आधी पेन्शनसाठी लोकांना कार्यालयात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत आणि अर्धे पैसे भ्रष्टाचाराच्या भक्ष्यस्थानी पडत."आज मात्र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) मुळे १ कोटी निराधार महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांना दरवर्षी प्रत्येकी १२,००० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळत आहेत. ६० लाखाहून अधिक विद्यार्थी डिजिटल पद्धतीने ६ हजार कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळवत आहेत. युपीआय (UPI) पेमेंटमध्ये भारत जगात अव्वल आहे, हे डिजिटल क्रांती आणि भ्रष्टाचार नियंत्रणाचे उत्तम उदाहरण आहे.मुख्यमंत्री योगी म्हणाले की, एका सार्वभौम राष्ट्राला स्वदेशी सैन्य, स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण आणि स्वतःची तंत्रज्ञान प्रणाली आवश्यक आहे आणि हेच 'नवीन भारताचे' वैशिष्ट्य आहे. भारताचे सैन्य आज जगातील सर्वात शक्तिशाली सैन्यापैकी एक आहे..नेटवर्किंग माफियांचा शेवट२०१७ पूर्वी सिस्टीमवर नेटवर्किंग माफियांनी कब्जा केला होता, पण २०१७ नंतर सुलभ प्रशासनासाठी त्यांना संपवण्यात आले. बीएसएनएलचे ४-जी नेटवर्क ग्रामीण तंत्रज्ञान आणि अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना देईल, तर स्वावलंबी ग्रामपंचायती आणि नगरपालिका विकसित भारताचा आधारस्तंभ बनतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा खासदार डॉ. दिनेश शर्मा, ब्रिजलाल, संजय सेठ, महापौर सुषमा खरवाल आणि अनेक मान्यवर उपस्थित होते.