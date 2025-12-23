शेजारणीचे फोटो अन् चॅटचे स्क्रिनशॉट भिंतीवर चिटकवले, ३० वर्षीय तरुणानं संपवलं आयुष्य, पती-पत्नीला अटक

उत्तर प्रदेशातील गोंडा इथं अभिषेक श्रीवास्तव यानं घरात गळफास घेत आत्महत्या केली. बीटेक आणि एमबीए झालेल्या ३२ वर्षीय अभिषेकनं प्रेम प्रकरणातून ही आत्महत्या केल्याचं म्हटलं जात आहे. त्याच्या खोलीत भिंतीवर एका महिलेचे फोटो, व्हॉटसअप चॅटचे स्क्रिनशॉट प्रिंट केलेले चिटकवण्यात आले होते. तर जमिनीवरही काही कागद पडले होते..अभिषेकनं १७ डिसेंबरला दुपारपर्यंत दरवाजा न उघडल्यानं बहिणीला शंका आली. त्यानंतर पोलिसांना बोलावून दरवाजा तोडण्यात आला तेव्हा सर्वांनाच धक्का बसला. अभिषेक पंख्याला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत होता. त्याच्या तोंडात कापड होतं. तर हात पट्ट्यानं बांधले होते तर पायांनाही बांधण्यात आलं होतं..न्याय राहुदे पण अन्याय तरी करू नका, आंदेकरांना तिकीट दिलंत तर..., बंडू आंदेकरांच्या लेकीचा सर्वपक्षीयांना इशारा.गोंडा नगरमधील गायत्रीपुरम इथं अभिषेक त्याच्या लहान बहिणीसोबत राहत होता. त्याचे आई-वडील वकील होते. पण दोघांचंही निधन झालंय. अभ्यासात हुशार असलेल्या अभिषेकनं बीटेक आणि एमबीए पूर्ण केलंय. त्यानंतर तो एका कंपनीत काम करत होता. आई वडिलांनंतर घर आणि बहीण हेच त्याचं आयुष्य होतं..अभिषेक जिथं राहत होता त्या घरासमोर सोनल सिंह तिचा पती अजित सिंहसोबत राहत होती. सोनलचा पती सकाळी कामावर जायचा तर अभिषेकची बहीण शाळेत जायची. यानंतर घरात अभिषेक एकटाच असायचा. त्यानं घराबाहेर नाव आणि नंबर लिहिला होता. त्यावरूनच सोनलनं त्याच्याशी बोलायला सुरुवात केली. दोघांमध्ये ओळख झाली आणि त्यांच्यात संबंध निर्माण झाले..सोनलला अभिषेकनं महागडी गिफ्ट पाठवले होते. याशिवाय पैशांचीही मदत केली होती. दरम्यान, अभिषेक आणि सोनलचा पती यांच्यात वाद झाला. त्याचा परिणाम सोनल आणि अभिषेकच्या नात्यावरही झाला. अभिषेकच्या भावानं आरोप केलाय की, सोनल आणि तिच्या पतीनं अभिषेकवर खोटे आरोप करत गुन्हा दाखल केला. यामुळे १० दिवस अभिषेकला तुरुंगात जावं लागलं. तो जामीनावर बाहेर आला पण तुरुंगात गेल्यानं बदनामीचा त्याला धक्का बसला. यातून नैराश्यात गेला होता..तुरुंगातून बाहेर आल्यावर अभिषेकनं सोनलशी बोलून वाद सोडवण्याचा प्रयत्न केला. पण सोनलच्या पतीनं पैशांची मागणी केली. इतकंच नाही तर अभिषेकचं घर आणि संपत्तीत वाटा मागितला. दरम्यान, टोकाचं पाऊल उचलण्याआधी सोनलसोबतचे चॅट, तिचे फोटो, स्क्रीनशॉट याचे फोटो काढले आणि भिंतीवर चिटकवले. अभिषेकच्या आत्महत्येनंतर सोनल सिंह आणि तिच्या पतीवर गुन्हा दाखल केला. खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्याचा आणि मानसिक छळ केल्याचा आरोप केला आहे. दोघांना अटक करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.