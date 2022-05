Buddha Jayanti 2022: भगवान बुद्धांशी संबंधित 'ही' कथा दानाचे महत्त्व समजावून सांगते

By

Buddha Jayanti 2022: भगवान बुद्ध एका झाडाखाली बसले होते. ते प्रत्येक भक्ताकडून भेट स्वीकारत होते. तेवढ्यात एक म्हातारी तेथे आली. ती थरथरत्या स्वरात म्हणाली, "प्रभु, मी खूप गरीब आहे. माझ्याकडे तुम्हाला भेट देण्यासाठी काहीही नाही. मला आज एक आंबा मिळाला होता, पण मी तो अर्धा खाल्ला तेव्हा कळले की तथागत आज दान स्वीकारणार आहेत. म्हणून मी हा आंबा तुमच्या चरणी अर्पण करायला आली आहे. कृपया तो स्वीकारा." (Incidence of Lord Buddha explains the importance of charity)

हेही वाचा: Buddha Jayanti 2022: गौतम बुद्धांच्या 'या' विचारांनी लोकांचं जीवन बदलून टाकलं

गौतम बुद्धांनी आपल्या भांड्यात अर्धा आंबा प्रेमाने आणि आदराने ठेवला, जणू ते एक मोठे रत्न आहे. म्हातारी तृप्त होऊन परतली. हे पाहून तेथे उपस्थित राजा चकित झाला. त्याला समजले नाही की भगवान बुद्ध म्हातारीचा उरलेला आंबा घेण्यासाठी आसन सोडून हात पसरत खाली का आले?

न राहून त्याने गौतम बुद्धांना विचारले, "देवा, या म्हातारीच्या आणि तिच्या नैवेद्यात असे काय वैशिष्ट्य आहे?"

हेही वाचा: Buddha Jayanti 2022: बौद्ध धर्मामधील सर्वात पवित्र चार तीर्थस्थळे

यावर गौतम बुद्ध हसले आणि म्हणाले, “राजन, या म्हातार्‍या स्त्रीने तिची सर्व संपत्ती मला अर्पण केली आहे, तर तू तुझ्या संपत्तीचा एक छोटासा भाग मला दिला आहेस. परमार्थाच्या अहंकारात बुडून तू गाडीवर आला आहेस. त्या वृद्ध महिलेच्या चेहऱ्यावर खूप करुणा आणि किती नम्रता होती. असे दान क्वचितच मिळते.