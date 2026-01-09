Budget Session 2026: संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ जानेवारी पासून सुरू होणार; तारखा जाहीर

Parliament Budget Session 2026 Date : संसदेचे २०२६ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ जानेवारी ते २ एप्रिल २०२६ या कालावधीत होणार आहे. पहिला टप्पा १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपेल आणि संसद ९ मार्च २०२६ रोजी पुन्हा भरेल.
भारत सरकारच्या शिफारशीनुसार, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन बोलावण्यास मान्यता दिली आहे. हे अधिवेशन २८ जानेवारी २०२६ रोजी सुरू होईल आणि २ एप्रिल २०२६ पर्यंत चालेल.
पहिला टप्पा १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपेल आणि संसद ९ मार्च २०२६ रोजी पुन्हा भरेल. अर्थपूर्ण वादविवाद आणि लोककेंद्रित प्रशासनाच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
बहुप्रतिक्षित केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ च्या तारखा अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आल्या आहेत. अलिकडच्या परंपरेला मोडून काढत, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी, म्हणजे रविवार, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ सादर करतील.
