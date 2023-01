नवी दिल्ली : संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जाहीर झालं आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच हे शेवटचं बजेट सेशन असणार आहे त्यामुळं मोदी सरकारसाठी ते महत्वाचं ठरणार आहे. यापार्श्वभूमीवर यामध्ये अनेक महत्वाच्या आणि मोठ्या घोषणाही होण्याची शक्यता आहे. ३१ जानेवारी ते ६ एप्रिलपर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे. संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शुक्रवारी याची घोषणा केली. (Budget session in Parliament to start from Jan 31 will continue till April 6)