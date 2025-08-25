देश

Accident News : भरधाव कंटेनरची भाविकांच्या ट्रॅक्टरला धडक, ८ जणांचा जागीच मत्यू, ४३ जखमी

Accident News : भाविक ट्रॅक्टर ट्रॉलीने राजस्थानमधील हनुमानगड जिल्ह्यातील गोगामेडी मंदिराकडे निघाले होते. बुलंदशहरच्या अर्निया पोलीस स्टेशन परिसरातील घाटाल गावाजवळ, मागून येणाऱ्या एका भरधाव कंटेनरने ट्रॅक्टर ट्रॉलीला धडक दिली.
Police and locals rushed to the accident site in Bulandshahr where a speeding container collided with a tractor trolley carrying pilgrims, leaving 8 dead and 43 injured.
  1. बुलंदशहर, उत्तरप्रदेश येथे भरधाव कंटेनरने भाविकांच्या ट्रॅक्टर-ट्रॉलीला जोरदार धडक दिली.

  2. या भीषण अपघातात ८ जणांचा मृत्यू झाला असून ४३ जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

  3. जखमींना जवळच्या विविध रुग्णालयांत दाखल करून उपचार सुरू आहेत.

उत्तरप्रदेशमधील बुलंदशहर जवळ सोमवारी पहाटे भीषण अपघात झाला. कासंगजवरुन राजस्थानला जात असलेल्या भाविकांच्या ट्रॅक्टर-ट्रॉलीला भरधाव कंटेनर धडकल्याने ८ जणांचा मृत्यू झाला असून ४३ जखमी झाले आहेत.

