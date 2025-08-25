Accident News : भरधाव कंटेनरची भाविकांच्या ट्रॅक्टरला धडक, ८ जणांचा जागीच मत्यू, ४३ जखमी

Summary बुलंदशहर, उत्तरप्रदेश येथे भरधाव कंटेनरने भाविकांच्या ट्रॅक्टर-ट्रॉलीला जोरदार धडक दिली.या भीषण अपघातात ८ जणांचा मृत्यू झाला असून ४३ जण गंभीर जखमी झाले आहेत.जखमींना जवळच्या विविध रुग्णालयांत दाखल करून उपचार सुरू आहेत..उत्तरप्रदेशमधील बुलंदशहर जवळ सोमवारी पहाटे भीषण अपघात झाला. कासंगजवरुन राजस्थानला जात असलेल्या भाविकांच्या ट्रॅक्टर-ट्रॉलीला भरधाव कंटेनर धडकल्याने ८ जणांचा मृत्यू झाला असून ४३ जखमी झाले आहेत. .भाविक ट्रॅक्टर ट्रॉलीने राजस्थानमधील हनुमानगड जिल्ह्यातील गोगामेडी मंदिराकडे निघाले होते. बुलंदशहरच्या अर्निया पोलीस स्टेशन परिसरातील घाटाल गावाजवळ, मागून येणाऱ्या एका भरधाव कंटेनरने ट्रॅक्टर ट्रॉलीला धडक दिली..धडक इतकी जोरदार होती की ट्रॉलीत बसलेले भाविक उडून रस्त्यावर पडले. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस पथक तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. सरकारी रुग्णवाहिका आणि स्थानिकांच्या मदतीने जखमींना खुर्जा येथील कैलाश रुग्णालय, मुनी सामुदायिक आरोग्य केंद्र आणि जातिया रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..४३ जखमींना वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये दाखल करण्यात आले. कैलाश रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या दोन मुलांसह सहा जणांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. तर मुनी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या दोघांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. .FAQsप्रश्न १: अपघात कुठे झाला? ➡️ बुलंदशहर जिल्ह्यातील घाटाल गावाजवळ, अर्निया पोलीस स्टेशन परिसरात अपघात झाला.प्रश्न २: किती लोकांचा मृत्यू झाला? ➡️ या अपघातात ८ जणांचा जागीच मृत्यू झाला.प्रश्न ३: किती लोक जखमी झाले? ➡️ सुमारे ४३ भाविक या अपघातात जखमी झाले आहेत.प्रश्न ४: भाविक कुठे जात होते? ➡️ ते राजस्थानमधील हनुमानगड जिल्ह्यातील गोगामेडी मंदिराकडे निघाले होते.प्रश्न ५: जखमींना कुठे दाखल करण्यात आले? ➡️ कैलाश हॉस्पिटल खुर्जा, मुनी सामुदायिक आरोग्य केंद्र आणि जातिया रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.