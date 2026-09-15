बुलडोझर कारवाईत मर्यादा ओलांडली; हायकोर्टानं अधिकाऱ्यांना फटकारलं, इमारत पुन्हा बांधा आणि १० लाख देण्याचे आदेश

अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई करताना दोन मजली इमारत पाडल्याच्या विरोधात इमारत मालकाने कोलकाता हायकोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणी सुनावणीवेळी हायकोर्टाने अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने कारवाई केल्याचं म्हटलंय. तसंच पूर्ण इमारत पुन्हा बांधा आणि अधिकचे १० लाख रुपये द्या असे आदेश हायकोर्टाने दिलेत..न्यायमूर्ती पार्थ सारथी सेन यांनी कबिता मन्ना आणि इतर एका याचिकेवर सुनावणी केली. याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला होता की, पूर्व मेदिनीपूरमध्ये सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हटवताना आमची व्यावसायिक इमारतही पाडली. हायकोर्टाने ८ सप्टेंबरला याबाबत आदेश दिला आहे. पुराव्यांच्या आधारे हे स्पष्ट झालंय की अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांचे बांधकाम पाडून मर्यादा ओलांडत कारवाई केलीय..सकाळी जाग येताच नोकरी गेल्याचे मेल; Oracleमध्ये पुन्हा कर्मचारी कपात.हायकोर्टाने अधिकाऱ्यांना फटकारले असून कोणताही अधिकार नसताना याचिकाकर्त्याची इमारत पाडली असल्याचं नमूद केलं. संबंधित विभागाला हायकोर्टाने आदेश दिले की, नवी इमारत बांधा आणि त्याचा ताबा याचिकाकर्त्यांना सोपवा. तोपर्यंत कोणत्याही शुल्काशिवाय पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्या. शक्य असेल तर त्याच भागात व्यवस्था करा..पूर्व मेदिनीपूरमध्ये सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आल्याचा आऱोप होता. याचिकाकर्त्यांनी स्थानिक ग्रामपंचायतीकडून नकाशा मिळवल्यानंतरच इमारत बांधली होती. तर दुसऱ्या याचिकाकर्त्याचा व्यवसायही याच ठिकाणी सुरू होता. २०२४ मध्ये अतिक्रम योग्य असल्यास योग्य कारवाई करावी से निर्देश हायकोर्टाने दिले होते. मात्र या कारवाईला याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं..गेल्या वर्षी हे प्रकरण हायकोर्टात सुनावणीसाठी आलं. राज्याने सरकारी जमिनीच्या एका प्लॉटवर अतिक्रमण पाडल्याचं रेकॉर्डवर होतं. मात्र याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला की, कारवाईवेळी आमच्या इमारतीचं नुकसान झालंय. अतिक्रमणापेक्षा जास्त भाग पाडण्यात आला आहे..हायकोर्टाने या प्रकरणी याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निकाल दिला. अधिकाऱ्यांनी संबंधित प्लॉटवर नवी इमारत बांधून द्यावी. त्याचं बांधकाम झाल्यानंतर इमारत ताब्यात द्या आणि नुकसान भरपाईपोटी १० लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.