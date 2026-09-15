देश

बुलडोझर कारवाईत मर्यादा ओलांडली; हायकोर्टानं अधिकाऱ्यांना फटकारलं, इमारत पुन्हा बांधा आणि १० लाख देण्याचे आदेश

Bulldozer Demolition Action अतिक्रमण हटवताना वैध बांधकाम असलेली इमारत पाडल्यानं हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. हायकोर्टाने चुकीच्या कारवाईबद्दल अधिकाऱ्यांना फटकारत इमारत पुन्हा बांधून देण्याचे आदेश दिलेत.
High Court Orders Reconstruction After Legal Building Was Demolished

High Court Orders Reconstruction After Legal Building Was Demolished

Esakal

सूरज यादव
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अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई करताना दोन मजली इमारत पाडल्याच्या विरोधात इमारत मालकाने कोलकाता हायकोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणी सुनावणीवेळी हायकोर्टाने अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने कारवाई केल्याचं म्हटलंय. तसंच पूर्ण इमारत पुन्हा बांधा आणि अधिकचे १० लाख रुपये द्या असे आदेश हायकोर्टाने दिलेत.

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