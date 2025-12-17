युपीच्या 'या' शेतकऱ्यांची लागली बंपर लॉटरी! एक्स्प्रेस वेसाठी जमिनी देणाऱ्यांना मिळणार ६४.७% अतिरिक्त मोबदला

यमुना एक्स्प्रेस वेच्या निर्मितीसाठी आपल्या जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नवीन वर्ष मोठी भेट घेऊन आले आहे. शेतकरी हिताचा विचार करून योगी सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, शेतकऱ्यांना ६४.७ टक्के अतिरिक्त मोबदला (Additional Compensation) देण्यास मंजुरी दिली आहे..जेवरचे आमदार धिरेंद्र सिंह यांनी या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे आभार मानले आहेत. या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांतील हजारो शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे..कोणत्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना होणार फायदा?ग्रेटर नोएडा ते आग्रा या यमुना एक्स्प्रेस वेसाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या होत्या, त्यातील प्रलंबित प्रकरणांमधील शेतकऱ्यांना हा लाभ मिळेल. यात प्रामुख्याने अलिगड, मथुरा, आग्रा, गौतम बुद्ध नगर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे:मिळालेल्या माहितीनुसार, ६ जिल्ह्यांतील सुमारे ४,५०० शेतकऱ्यांना या वाढीव मोबदल्याचा लाभ मिळणार आहे..निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्देयमुना विकास प्राधिकरणाकडून (YEIDA) शेतकऱ्यांना एकूण १,६८९ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त रकमेचे वाटप केले जाईल. हा मोबदला टप्प्याटप्प्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल. गेली अनेक वर्षे शेतकरी या वाढीव मोबदल्यासाठी संघर्ष आणि मागणी करत होते, जी आता पूर्ण झाली आहे.लोकप्रतिनिधींची प्रतिक्रियाआमदार धिरेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, "हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या संवेदनशीलतेचा विजय आहे. यामुळे सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील विश्वासाचे नाते अधिक घट्ट होईल. शेतकऱ्यांचे इतर प्रलंबित प्रश्नही शासन दरबारी चर्चेतून सोडवले जातील.".शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरणअनेक वर्षांपासून रखडलेला हा मोबदला नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मोठी मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.