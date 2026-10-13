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तरुण व्यावसायिकाचा संशयास्पद मृत्यू, मॉडेलसोबत लिव्ह इनमध्ये रहायचा; फ्लॅटवर सापडली शक्तिवर्धक औषधं अन् आक्षेपार्ह वस्तू

Shraddha Dubey Case: मॉडेल आणि इन्फ्लुएन्सरसोबत लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या २८ वर्षीय व्यावसायिकाचा तिच्याच फ्लॅटमधून खाली कोसळून मृत्यू झाला. तो फक्त अंडरवियरवर खाली कोसळला. यानंतर मॉडेल तिच्या बहिणीसह फरार झाली.
Lucknow Crime

Shraddha Dubey Case

Esakal

सूरज यादव
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Lucknow Crime: व्यावसायिकाची लिव्ह इन पार्टनर महिलेनं हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. व्यावसायिकाला अपार्टमेंटमधून फेकून दिलं. तो केवळ अंडरवियरवर होता. पोलिसांनी या प्रकरणी लिव्ह इन पार्टनरच्या घराची तपासणी केली असता सेक्स टॉइज, शक्तिवर्धक आणि अंमली पदार्थ आढळले आहेत. लखनऊत बालू अड्डा इथल्या अवध ग्रीन अपार्टमेंट परिसरात ही घटना घडली. लिव्ह इन पार्टनर मॉडेल श्रद्धा तिची बहीण रश्मीसोबत नेपाळला पळून गेलीय. आता पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

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