तरुण व्यावसायिकाचा संशयास्पद मृत्यू, मॉडेलसोबत लिव्ह इनमध्ये रहायचा; फ्लॅटवर सापडली शक्तिवर्धक औषधं अन् आक्षेपार्ह वस्तू

Lucknow Crime: व्यावसायिकाची लिव्ह इन पार्टनर महिलेनं हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. व्यावसायिकाला अपार्टमेंटमधून फेकून दिलं. तो केवळ अंडरवियरवर होता. पोलिसांनी या प्रकरणी लिव्ह इन पार्टनरच्या घराची तपासणी केली असता सेक्स टॉइज, शक्तिवर्धक आणि अंमली पदार्थ आढळले आहेत. लखनऊत बालू अड्डा इथल्या अवध ग्रीन अपार्टमेंट परिसरात ही घटना घडली. लिव्ह इन पार्टनर मॉडेल श्रद्धा तिची बहीण रश्मीसोबत नेपाळला पळून गेलीय. आता पोलीस अधिक तपास करत आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्रद्धा दुबे या घटनेनंतर एका सहकारी चालकासह इतर लोकांना भेटली. त्यानंतर सीतापूरहून बहराइच मार्गे नेपाळला गेली. त्यांना नेपाळला पोहोचवण्यासाठी आमिर आणि दानिश यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. पोलिसांनी सोमवारी दानिश आणि आमिरच्या घरावर छापा टाकला. त्यांच्या कुटुंबियांकडे चौकशी केली. याशिवाय पोलिसांच्या रडारवर काही बिल्डर आणि इतर लोकही आहेत. त्यांनी श्रद्धाला मदत केल्याचा संशय आहे..Tuljapur देवीच्या दारात वर्दीचा माज! प्रवेश न दिल्यानं पोलिसाने सुरक्षा रक्षकाला डोकं फुटेपर्यंत मारलं, तक्रार घेण्यासही नकार.अपार्टमेंटच्या चौथ्या मजल्यावरून संशयास्पदरित्या पडून शुक्रवारी रात्री कॅफे मालक असलेल्या शिवा शर्मा यांचा मृत्यू झालाय. ते अलीगंज कपूथला इथं राहत होते. शिवा शर्मा यांच्या आईने मॉडेल श्रद्धावर गंभीर आरोप केले आहेत. खोट्या खटल्यात अडकवण्याचा, सिगारेटने चटके दिल्याचा आणि गुंडांकडून धमक्या दिल्याचा आरोप केला आहे..शिवा वर्षभरापासून श्रद्धासोबत लिव्ह इनमध्ये राहत होता. श्रद्धाच्या फ्लॅटमध्ये अंमली पदार्थ, शक्तिवर्धक गोळ्या, औषधे आणि आक्षेपार्ह वस्तू सापडल्या आहेत. श्रद्धाने काही महिन्यापूर्वी एका व्यावसायिकाविरोधात छेडछाडीची तक्रार दिली होती. त्यानंतर व्यावसायिकाने तिच्यावर खंडणीचा आरोप केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.