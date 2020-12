4 कोटी SC विद्यार्थ्यांना मोदी सरकारचं गिफ्ट; 59 हजार कोटींच्या स्कॉलरशिपला मंजुरी

नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रीमंडळाने बुधवारी 59 हजार कोटी रुपयांच्या पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप योजनेला परवानगी दिली आहे. या योजनेंतर्गत पाच वर्षात चार कोटी एससी विद्यार्थी, विद्यार्थींनींना फायदा मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी याबाबत माहिती दिली.

थावरचंद गेहलोत यांनी सांगितलं की, पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी 59 हजार कोटी रुपयांची तरतूद असून यातील 35 हजार 534 कोटी रुपये केंद्र सरकार खर्च करेल तर इतर निधी राज्य सरकारकडे सोपवण्यात येणार आहे. या योजनेचा फायदा एससी प्रवर्गातील 4 कोटी विद्यार्थी-विद्यार्थीनींना होणार आहे.

Union Cabinet has approved Rs 59,000 Cr post-matric scholarship scheme for more than 4 crore SC students in five years. Central Government will spend Rs. 35,534 Cr and the balance would be spent by the state govts: Union Minister Thawarchand Gehlot pic.twitter.com/8B7zp8d6MG

— ANI (@ANI) December 23, 2020