देश

Nandigram By-Election Symbol Controversy : निवडणूक आयोगाचा कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर; 183 चिन्हं असताना 'लिफाफा' वरच वाद का? हायकोर्टानं कोणाला सुनावलं?

Calcutta High Court Questions Election Commission : नंदीग्राम पोटनिवडणुकीत ‘लिफाफा’ चिन्ह नव्या पक्षाला दिल्याने वाद निर्माण झाला. आयएसएफच्या आक्षेपानंतर कलकत्ता उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित करत स्पष्टीकरण मागितलेय.
Nandigram By-Election Symbol Controversy

Nandigram By-Election Symbol Controversy

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी ‘लिफाफा’ हे निवडणूक चिन्ह नव्याने स्थापन झालेल्या डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेसला दिल्याप्रकरणी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २४) निवडणूक आयोगाला सुनावले. निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेताना निष्पक्षपणे काम करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

Loading content, please wait...
TMC
Trinamool Congress
Election Commision Of india
Calcutta High Court
Trinamool Congress Party
Marathi News Esakal
www.esakal.com