Nandigram By-Election Symbol Controversy : निवडणूक आयोगाचा कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर; 183 चिन्हं असताना 'लिफाफा' वरच वाद का? हायकोर्टानं कोणाला सुनावलं?

कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी ‘लिफाफा’ हे निवडणूक चिन्ह नव्याने स्थापन झालेल्या डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेसला दिल्याप्रकरणी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २४) निवडणूक आयोगाला सुनावले. निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेताना निष्पक्षपणे काम करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले..निवडणूक आयोगाकडे तब्बल १८३ मुक्त निवडणूक चिन्हे उपलब्ध असताना नंदीग्रामच्या पोटनिवडणुकीसाठी ‘लिफाफा’ हेच चिन्ह नव्या पक्षाला का देण्यात आले, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. या मतदारसंघातून इंडियन सेक्युलर फ्रंटने (आयएसएफ) देखील उमेदवार दिला आहे. त्यामुळे ‘लिफाफा’ हे चिन्ह राखीव ठेवणे अपेक्षित होते, असे न्यायालयाने तोंडी निरीक्षण नोंदविले..न्यायमूर्ती कृष्णा राव यांनी सुनावणीदरम्यान, “प्राधिकरणाने निष्पक्षपणे काम करायला हवे,” असे स्पष्ट केले. तसेच, ‘लिफाफा’ हे चिन्ह नव्या पक्षाला देऊन निवडणूक आयोग स्वतःच वादाला का निमंत्रण देत आहे, असा सवालही त्यांनी केला..Election Commission Controversy : 'ज्ञानेश कुमारांनी लोकसभेसह यापूर्वीच्या अनेक विधानसभा निवडणुकांत हेराफेरी केली'; राहुल गांधींचा गंभीर आरोप, मोदी-शाहांवरही निशाणा.“तुमचे प्राधिकरण लोकांना अडचणीत आणून न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करण्यास भाग पाडत आहे. प्राधिकरणाने अशा पद्धतीने काम करायचे का?” अशी विचारणाही न्यायालयाने आयोगाच्या वकिलांकडे केली..नेमका वाद काय?‘लिफाफा’ हे चिन्ह यापूर्वी इंडियन सेक्युलर फ्रंटला देण्यात आले होते आणि या चिन्हावर पक्षाने यापूर्वी निवडणुका लढवल्या आहेत. यंदाच्या नंदीग्राम पोटनिवडणुकीत आयएसएफने पुन्हा उमेदवार उभा केला आहे. मात्र, या वेळी पक्षाला ‘कपाट’ हे चिन्ह देण्यात आले आहे..Gyanesh Kumar Retirement : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार कधी निवृत्त होणार? उत्तराधिकारी म्हणून कोणाचे नाव चर्चेत?.‘लिफाफा’ हे चिन्ह दुसऱ्या पक्षाला दिल्यामुळे मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचा आक्षेप आयएसएफने घेतला आहे. त्यामुळे हे चिन्ह अन्य पक्षाला देऊ नये, अशी त्यांची भूमिका आहे..दुसरीकडे, ‘लिफाफा’ हे आयएसएफला कायमस्वरूपी राखीव चिन्ह म्हणून देण्यात आलेले नव्हते, असा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे. ते मुक्त निवडणूक चिन्ह असल्याने ते अन्य पक्षाला देण्याचा अधिकार आयोगाला आहे, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. या चिन्हाच्या वाटपावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे आता निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवरच कलकत्ता उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.