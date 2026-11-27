Kolkata: पश्चिम बंगालच्या राजकारणात ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने बंडखोर गटाचे नेते ऋतब्रत बॅनर्जी यांची विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदी केलेली नियुक्ती रद्द केली आहे. तसेच मुख्य प्रतोद अखरुज्जमान यांची नियुक्तीही रद्द केली. विधानसभा अध्यक्षांनी दोन्ही पदांबाबत १० दिवसांत नव्याने आणि कारणांसह निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले..तृणमूलमधील बंडखोरीनंतर वादपश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपने विजय मिळवल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडली. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाने ज्येष्ठ आमदार शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांचे नाव विरोधी पक्षनेतेपदासाठी निश्चित केले होते. मात्र, ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आमदारांच्या गटाने या पदावर दावा केला. विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस यांनी ३ जून रोजी ऋतब्रत यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून मान्यता दिली..Supreme Court : ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ या व्हिडिओवर बंदी घालणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली.न्यायालयात नियुक्तीला आव्हानविधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पक्षाने आपली निवड केली असताना अध्यक्षांनी बंडखोर गटाच्या नेत्याला पद दिल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला. ऋतब्रत यांनी पक्षाच्या बैठकीतील ठरावावरील सह्या बनावट असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर तृणमूलमधील बंडखोर आमदारांनी स्वतंत्र डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस गट स्थापन केला..अंतरिम आदेशानंतरही सुरू राहिला वादया प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने यापूर्वी ऋतब्रत बॅनर्जी आणि अखरुज्जमान यांना अनुक्रमे विरोधी पक्षनेते आणि मुख्य प्रतोद म्हणून दोन महिने काम सुरू ठेवण्याची अंतरिम मुभा दिली होती. ही मुदत १८ ऑक्टोबरला संपल्यानंतर शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. अंतरिम संरक्षण संपल्यानंतरही दोन्ही आमदार पदांशी संबंधित सरकारी सुविधा आणि अधिकार वापरत असल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला. त्यामुळे नियुक्तीचा कायदेशीर पेच अधिक गंभीर झाला होता..Delimitation Bill : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा 'डिलिमिटेशन'ला पाठिंबा? जितेंद्र आव्हाडांची मोठी घोषणा, नेमकं काय म्हणाले?.अध्यक्षांना १० दिवसांची मुदतन्यायमूर्ती कृष्णा राव यांच्या एकलपीठाने अध्यक्षांचा नियुक्तीचा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नसल्याचे सांगत तो रद्द केला. आता अध्यक्षांना दोन्ही पदांबाबत नव्याने निर्णय घ्यावा लागणार आहे. न्यायालयाने कोणाचीही थेट नियुक्ती केलेली नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदासाठी पुन्हा कोणाचे नाव निश्चित होते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. .तृणमूलमधील सत्तासंघर्षाला नवे वळणया निकालामुळे तृणमूल काँग्रेसमधील दोन गटांमधील संघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे. विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय केवळ आमदारांच्या संख्याबळावर होणार की पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेलाही महत्त्व दिले जाणार, हा या वादातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला होता. आता विधानसभा अध्यक्षांना कायदेशीर तरतुदी आणि संबंधित पक्षांची भूमिका विचारात घेऊन निर्णय द्यावा लागेल. दरम्यान, तृणमूलमधील गटबाजीचा परिणाम पक्षाच्या संघटनात्मक एकतेवर आणि आगामी राजकीय रणनीतीवरही होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.