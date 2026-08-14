Mineral Mining Tax Explained: खनिजांवरील टॅक्सवर केंद्राचा मोठा निर्णय; राज्यांचा अधिकार संपणार, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशापेक्षा काय बदललं?

खाण आणि खनिज सुधारणा विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूर केले आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. खनिज उत्पादनावर कर लावण्याचा राज्यांचा अधिकार काढून टाकण्यासाठी केंद्र सरकारने हे विधेयक आणले होते. २०२४ मध्ये एका प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्यांना कर लावण्याचा अधिकार दिला होता. तेव्हापासून राज्ये खनिज उत्पादनावर कर आकारत आहेत..आता हा कायदा लागू झाल्याने झारखंड आणि केरळसारख्या खनिजसंपन्न राज्यांनी केंद्र सरकारविरोधात मोहीम सुरू केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, केंद्र सरकारने संसदेत हे विधेयक आणून त्यांचे हक्क हिरावून घेतले आहेत. यामुळे राज्यातील जनतेचे नुकसान होईल. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी या संदर्भात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्रही लिहिले आहे. केंद्रीय खाण आणि खनिज मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सांगितले की, या विधेयकाचा उद्देश प्रमुख खनिजांचे उत्पादन वाढवणे हा आहे. .रेड्डी यांनी सांगितले की, खाण क्षेत्रातून मिळणाऱ्या महसुलातील राज्याचा वाटा ६५ टक्क्यांवरून ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केलेल्या सुधारणांमुळे खनिजांपासून मिळणाऱ्या राज्याच्या महसुलात २३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. खनिज विधेयक १३ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आले. हे विधेयक यापूर्वीच लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकात पाच प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत..Service Medals: वीरता-सेवा पदकांची घोषणा! CRPF ला सर्वाधिक पदकं; देशाच्या सुरक्षेसाठी प्राण पणाला लावणाऱ्या जवानांचा सन्मान.सुधारित विधेयकात एक नवीन कलम ९डी जोडण्यात आले आहे. याअंतर्गत, राज्ये केंद्र सरकारने ठरवलेल्या अटी आणि निर्बंधांच्या अधीन राहून, खनिज हक्कांवर किंवा खनिजयुक्त जमिनींवर, कोणत्याही नावाने ओळखले जाणारे कर, उपकर किंवा इतर आकारणी लावू शकतात. हे केंद्र सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. राज्ये स्वतःहून कर लावू शकत नाहीत..विधेयकात असे नमूद आहे की, जर कोणताही असा कर, उपकर किंवा शुल्क राज्य सरकारने यापूर्वी वसूल केले नसेल किंवा प्राप्त केले नसेल, तर ते सुरुवातीपासूनच अवैध मानले जाईल. याचा अर्थ असा की, कंपनी राज्यांना मागील थकबाकी देऊ शकत नाही. राज्य सरकारने आधीच जमा केलेली किंवा वसूल केलेली रक्कम परत करण्यासाठी ती जबाबदार राहणार नाही. नवीन विधेयकात खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) अधिनियम, १९५७ च्या कलम १३ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहेत. यामुळे केंद्र सरकारला असे नियम बनवण्याचे अधिकार मिळतील, जे राज्य सरकारांना खनिज हक्कांवर किंवा खनिजयुक्त जमिनींवर कर, उपकर किंवा इतर शुल्क आकारण्याच्या अटी व मर्यादा निर्दिष्ट करतील..सरकारच्या मते, खनिज संसाधने मर्यादित असून ती केवळ काही राज्यांमध्येच मुबलक प्रमाणात आढळतात. परिणामी, राज्यांमधील कर आणि उपकरांच्या दरांमधील लक्षणीय फरकांमुळे खाण क्षेत्रावर असमान आर्थिक भार पडतो. सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, खाणकाम सुरू झाल्यानंतर नवीन करांची अनपेक्षित घोषणा, उत्पादन किंवा वितरणावरील अतिरिक्त उपकर आणि पूर्वलक्षी कर आकारणीमुळे या उद्योगातील कायदेशीर आणि आर्थिक अनिश्चितता वाढते..लाल किल्ल्यावर स्वातंत्र्यदिनाचा भव्य सोहळा! ध्वजारोहणापासून भाषणापर्यंत... १५ ऑगस्टला काय-काय घडणार? वाचा मिनिट-टू-मिनिट वेळापत्रक.या विधेयकाच्या बाजूने सरकारचा युक्तिवाद असा आहे की, खनिजांवरील अतिरिक्त कर आणि उपकरांमुळे उत्पादन आणि वाहतूक खर्च वाढू शकतो. याचा परिणाम खनिज-आधारित वस्तू आणि सेवांच्या किमतींवर होऊ शकतो, आणि अंतिमतः हा भार सर्वसामान्य ग्राहकावर पडेल. आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले की, केंद्र सरकारने राज्यांचे आर्थिक हक्क बळकावले आहेत. आता संपूर्ण देशाच्या खनिज संसाधनांवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असेल. केंद्र सरकार आपल्या मर्जीनुसार निर्णय घेईल. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या उलट आहे, ज्यामध्ये नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की खनिज संसाधनांवर राज्यांचेही हक्क आहेत..झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. सोरेन यांच्या मते, हे सुधारणा विधेयक केवळ महसुलाचा विषय नाही, तर ते राज्यांची वैधानिक आणि आर्थिक स्वायत्तता, संघराज्यीय रचना, आदिवासी समुदायांचे हक्क आणि खाणकाम-बाधित क्षेत्रांशी देखील संबंधित आहे. हेमंत सोरेन म्हणतात की, झारखंडचा ८४ टक्के महसूल खाणकामातून येतो. जर हे काढून घेतले, तर आम्ही कोणत्याही योजना राबवू शकणार नाही..२०२४ मध्ये, तत्कालीन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने, राज्य सरकार खनिजांवर कर लावू शकते की नाही, या मुद्द्यावर सुनावणी घेतली. आपल्या निर्णयात, न्यायालयाने असे ठरवले की राज्याला कर लावण्याचा अधिकार आहे. तसेच, यामागील आधारही स्पष्ट केला. कर आणि रॉयल्टी यांमधील फरकही स्पष्ट केला. न्यायालयाने असे नमूद केले की, रॉयल्टी हा एक प्रकारचा व्यवहार आहे. कंपनी केंद्र सरकारला रॉयल्टीची रक्कम देते. रॉयल्टीला कर मानले जाऊ शकत नाही. याचा अर्थ, कंपनी एकाच बाबीसाठी दोन कर भरत असल्याचा दावा करू शकत नाही..पाकिस्तान, श्रीलंका ते अमेरिका... जगभरातील लोक भारताकडे कसं बघतात? सर्वात मोठा सर्व्हे समोर.सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात पुढे असेही म्हटले आहे की, खनिजे हा राज्याचा विषय आहे आणि राज्य त्यासाठी कर गोळा करू शकते. खनिज उत्पादनात होणारे नुकसान राज्य सोसत असल्यामुळे, राज्य कराच्या पैशातून त्याची भरपाई करू शकते. निकालानुसार, संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीतील राज्य सूची (सूची II) मधील ५० वी नोंद ५० राज्यांना खनिज हक्कांवर कर लावण्याचा अधिकार देते. आपल्या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संसद कायद्याद्वारे करावर मर्यादा घालू शकते, परंतु स्वामित्वशुल्काच्या आधारावर तो रद्द करू शकत नाही..न्यायालयाचा निर्णय बहुमताचा होता. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी याला विरोध केला. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी असा युक्तिवाद केला की यामुळे कंपन्यांवरील दबाव वाढेल. नागरत्ना यांनी असा युक्तिवाद केला की, जेव्हा तुम्ही रॉयल्टी गोळा करत असता, तेव्हा कर निरर्थक ठरतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यांनी कर गोळा करण्यास सुरुवात केली. एकट्या झारखंडने २०२५-२६ मध्ये २,४९० कोटी रुपये जमा केले. झारखंड सरकारने असा अंदाज वर्तवला आहे की, राज्याला भविष्यात खनिज करांमधून ११,००० कोटी रुपये मिळू शकतील..आफ्रिकेत Business करायचाय? दक्षिण आफ्रिकेच्या Consul General नी सांगितला ‘गेटवे’ फॉर्म्युला.तामिळनाडू, कर्नाटक, छत्तीसगड आणि ओडिशा यांसारख्या राज्यांनाही मोठ्या आर्थिक लाभाची अपेक्षा होती. शिवाय, या राज्यांवर कंपन्यांकडून १.५ लाख कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही रक्कम १२ वर्षांच्या कालावधीत हप्त्यांमध्ये दिली जाईल. याचा अर्थ असा की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या राज्यांना खनिज करातून मोठा महसूल मिळू शकला असता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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