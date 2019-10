फोटोत बिबट्या शोधा बरं; सोशल मीडियावर धुमाकूळ...

नवी दिल्ली: सोशल मीडियावर एका छायाचित्राने धुमाकुळ घातला आहे. संबंधित छायाचित्रामध्ये अनेकजण बिबट्याचा शोध घेत आहेत. अखेर त्या छायाचित्रामध्ये बिबट्याचा शोध घेण्यात यश आले.

सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांपासून एक छायाचित्र व्हायरल होत आहे. संबंधित छायाचित्रामध्ये बिबट्या नेमका कुठे आहे? असा प्रश्न विचारला जात आहे. पिवळ्या आणि काळ्या रंगाचा बिबट्या या छायाचित्रात अगदी सहज सापडत नाही. अनेकांनी बिबट्या शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. अखेर, एका ट्विटर युझरने ट्विट केलेल्या फोटोमध्ये बिबट्या शोधून काढला आहे.

मला एका व्यक्तीने हा फोटो पाठवला आणि यामध्ये बिबट्या शोधून दाखवण्यास सांगितले. अगोदर मला गंमत वाटली. मात्र, नंतर या छायाचित्रात बिबट्या दिसला. तुम्हाला सापडतोय का बिबट्या पाहा बरं, असे हे छायाचित्र ट्विट करणाऱ्या युझरने म्हटले होते. सबंधित छायाचित्र अनेकांनी रिट्विट केले आहे. शिवाय, हजारो प्रतिक्रिया नोंदविल्या गेल्या आहेत. थोडक्यात, या छायाचित्राने नेटिझन्सना अक्षरशः वेड लावले होते.

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke... until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo

