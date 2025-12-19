देश

Canada PR Without Job: कधी कॅनडात काम केले नाही? तरीही PR मिळू शकते; जाणून घ्या कसे

Canada PR Without Canadian Work Experience: तुम्ही कॅनडामध्ये असाल किंवा नोकरी शोधण्यासाठी जातंय पण कुठे ही काम केलं नाही तरीही परमनंट रेसिडेन्सी मिळू शकते. कसे ते चला तर जाणून घेऊया आजच्या खास लेखात
Monika Shinde
Canada Job: कॅनडाची परमनंट रेसिडेन्सी मिळाल्यानंतर परदेशी नागरिकांना त्या देशात कायमस्वरूपी राहण्याचा आणि कोणत्याही कंपनीमध्ये मुक्तपणे नोकरी कारण्याकच अधिकार मिळतो. त्यामुळे जगभरातील स्किल्ड प्रोफेशनल्ससाठी कॅनडा हे आकर्षनाचे केंद्र ठरत आहे.

