Canada PR Without Job: कधी कॅनडात काम केले नाही? तरीही PR मिळू शकते; जाणून घ्या कसे

Canada Job: कॅनडाची परमनंट रेसिडेन्सी मिळाल्यानंतर परदेशी नागरिकांना त्या देशात कायमस्वरूपी राहण्याचा आणि कोणत्याही कंपनीमध्ये मुक्तपणे नोकरी कारण्याकच अधिकार मिळतो. त्यामुळे जगभरातील स्किल्ड प्रोफेशनल्ससाठी कॅनडा हे आकर्षनाचे केंद्र ठरत आहे..साधारणपणे कॅनडामध्ये PR मिळवण्यासाठी कॅनडामधील कामाचा अनुभव आवश्यक मानला जातो. मात्र, काही विशेष इमिग्रेशन योजनांमुळे आता कधीही कॅनडामध्ये काम न केलेल्या किंवा तिथे न राहिलेल्या लोकांनाही पीआर मिळवण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे..PR कसा मिळवायचा? कॅनडा सरकारकडून चालवण्यात येणाऱ्या Express Entry सिस्टम अंतर्गत एका विशेष निवड प्रक्रिया आहे, जिला Category-Based Selection (CBS) Draw असे म्हटले जाते.ही योजना २०२३ मध्ये सुरु करण्यात आली असून, कॅनडाला ज्या क्षेत्रांमध्ये कामगारांची तीव्र गरज आहे, त्या क्षेत्रातील कुशल लोकांना थेट PR देणे हा त्यांचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेत अर्जदाराकडे कॅनडामधील अनुभव नसला तरी चालतो, फक्त तो संबंधित क्षेत्रातील कुशल असणे आवश्यक आहे.सध्या अशा २९ नोकऱ्या आहेत, ज्या प्रामुख्याने सीबीएस ड्रॉमध्ये निवडल्या जातात आणि जर या नोकऱ्यांसाठी निवड झाली तर पीआर मिळण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात वाढते..आरोग्यसेवा आणि सामाजिक सेवा क्षेत्रात मागणी असलेल्या नोकऱ्या- पशुवैद्य- कायरोप्रॅक्टर- दंतचिकित्सक- फॅमिली डॉक्टर/जनरल फिजिशियन- आहारतज्ञ आणि पोषणतज्ञ- परवानाधारक प्रॅक्टिकल नर्स- सामाजिक कार्यकर्ताSTEM आणि कृषी नोकऱ्या- आर्किटेक्चर आणि सायन्स क्षेत्रातील व्यवस्थापक- स्थापत्य अभियंते- सायबर सुरक्षा तज्ञ- इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंते- भूगर्भ अभियंते- विमा एजंट आणि दलाल- यांत्रिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञ/तंत्रज्ञ- मटण विक्रेते (किरकोळ आणि घाऊक).शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाच्या नोकऱ्या- प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील शिक्षक सहाय्यक- अपंगांसाठी प्रशिक्षक- बालपण शिक्षक आणि सहाय्यक- माध्यमिक शाळेतील शिक्षकव्यापार आणि तांत्रिक कामगारांसाठी नोकऱ्या- तेल आणि वायू क्षेत्रातील कंत्राटदार आणि पर्यवेक्षक- फ्लोअरिंग इंस्टॉलर- रंगकाम करणारा आणि सजावट करणारा- काँक्रीट फिनिशिंग कामगार- इतर तांत्रिक व्यवसायांमध्ये व्यावसायिक- विहीर खोदणारेइलेक्ट्रिकल मेकॅनिक- एचव्हीएसी (हीटिंग, कूलिंग, एअर कंडिशनिंग) मेकॅनिक- हेवी मशिनरी मेकॅनिक.सीबीएस ड्रॉसाठी पात्रता काय आहे?सीबीएस ड्रॉमध्ये सहभागी होण्यासाठी, अर्जदारांनी खालीलपैकी किमान एका एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्रामसाठी पात्र असणे आवश्यक आहे:- फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम- फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम- कॅनेडियन एक्सपिरीयन्स क्लासयाशिवाय, अर्जदाराला गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत किमान १६ महिन्यांचा कामाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.CRS स्कोअरचे महत्त्व काय आहे?CBS ड्रॉमध्ये CRS कट-ऑफ स्कोअर इतर ड्रॉपेक्षा कमी असतो. CRS स्कोअर खालील घटकांवर आधारित असतोवयशैक्षणिक पात्रताइंग्रजी / फ्रेंच भाषेचे ज्ञानकामाचा अनुभवजर अर्जदार ज्या नोकरीसाठी अर्ज करत आहे ती कॅनडामध्ये खूप मागणी असलेली नोकरी असेल, तर कमी CRS स्कोअर असूनही PR मिळण्याची शक्यता.