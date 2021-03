उमेदवार कर्जबाजारी, पण कॉन्फिडन्स जाम भारी; मतदारांना दिलं चंद्रावर नेण्याचं आश्वासन

सध्या एकाच वेळी चार राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांचा धुरळा सुरु असून विविध पक्षांचे नेते उमेदवार वाट्टेल ते बोलत सुटले आहेत. काही उमेदवारांनी तर मतदार मूर्खच असल्याचा स्वतःचा समज करुन घेतल्याचं दिसतंय. कारण तामिळनाडूमध्ये प्रचारादरम्यान एका उमेदवारानं मतदारांना असं अशक्यप्राय आश्वासनं दिलंय की ते कधीही पूर्ण होऊ शकणार नाही. या उमेदवारानं मतदारांना चक्क हेलिकॉप्टर, एक कोटी रुपये देण्याचं आश्वासनं दिलं आहे इतकचं नव्हे त्यानं मतदारांना चंद्राची सफरही घडवून आणणार असल्याचं म्हटलंय. यामध्ये सर्वात उल्लेखनीय बाब म्हणजे या उमेदवारानं स्वतः उधार पैसे घेऊन आपला उमेदवारी अर्ज भरला आहे. पण अशा प्रचारामागचं कारण जाणून घ्या मदुरै दक्षिण या मतदारसंघातून अपक्ष निवडणूक लढवणाऱ्या ३३ वर्षीय थुलम सर्वनन नामक उमेदवारानं मतदारांना हे आश्वासन दिलं आहे. आपल्या या आश्वासनांमुळे सर्वनन यांनी सर्वांच लक्ष आपल्याकडे वेधलं आहे. त्यामुळे आता आपला विजय निश्चित असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. सर्वनन हे गरीब कुटुंबातील असून आपली ही आश्वासनं त्यांनी खरंतरं उपरोधक पद्धतीनं दिली आहेत. कारण राजकीय पक्षांकडून जनतेला भूलवण्यासाठी मोठ-मोठे दावे करण्याबाबत ते व्यथित आहेत. त्यामुळेच त्यांनी स्वतः अशा प्रकारच्या अशक्यप्राय गोष्टींची आश्वासनं देत मतदारांना जागृत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सर्वनन यांनी असंही म्हटलंय की, जर तुम्ही फुकटात मिळणाऱ्या गोष्टींसाठी आपलं मत दिलं तर ते आपलं मत वाया घालवता आहात. २०,००० रुपयांचं घेतलं कर्ज आपल्या या अनोख्या प्रचारासाठी सर्वनन यांनी २०,००० रुपये व्याजानं घेतले आहेत. त्यांनी आपल्या निवडणूक आश्वासनांची यादी बरीच मोठी ठेवली आहे. पत्रकार असलेले सर्वनन राजकीय पक्षांच्या वागणुकीवर नाराज आहेत. सत्तेत असताना राजकीय पक्ष नोकऱ्यांचा, कृषी क्षेत्रात चांगलं काम, नद्या जोडण्याचं काम आणि स्वच्छ प्रदुषणमुक्त हवा देण्याच्या अत्यंत महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करत नाहीत, असं म्हटलंय. तसेच राजकीय पक्षांनी राजकारण प्रदुषित केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. उमेदवारांनी दिलेली आश्वासनं गृहिणींना मदतीसाठी रोबोट देणार



प्रत्येक कुटुंबाला नौकानयनासाठी प्रत्येक कुटुंबाला एक होडी देणार



मतदारसंघाला थंड राखण्यासाठी ३०० फुटांचा एक बर्फाचा डोंगर बनवणार



मतदारसंघात एक अंतराळ संशोधन केंद्र आणि रॉकेट लॉन्च पॅड बनवणार



