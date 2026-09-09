घरासमोर खेळत होती चिमुकली, आईच्या डोळ्यादेखत कारनं चिरडलं; २ सेकंदात श्वास थांबला, घटना CCTVत कैद

Child Girl Accident: गुरुग्राममध्ये घराबाहेर खेळणाऱ्या २ वर्षांच्या चिमुकलीला कारने आईच्या डोळ्यादेखत चिरडल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. रात्रीच्या वेळी चिमुकली घराबाहेर खेळत होती. त्यावेळी चिमुकलीची आई शेजारीच उभा होती. ३१ वर्षीय तरुणाने कार वळवताना थेट चिमुकलीच्या अंगावर घातली. या घटनेनंतर तरुण कारमधून उतरला पण मुलीची अवस्था पाहून तिथून फरार झाला..चिमुकलीला डोळ्यादेखत चिरडल्याचं पाहिल्यानंतर आईला मोठा धक्का बसला. तिने चिमुकलीला उचलून घेतलं पण तिची प्रकृती गंभीर होतं. तिला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र उपचाराआधी तिचा मृत्यू झाल्याचं ड़ॉक्टरांनी सांगितलं..वीज गेली, मेणबत्तीच्या उजेडात रुग्णावर उपचार करण्याची वेळ; सरकारी रुग्णालयातला धक्कादायक प्रकार, VIDEO VIRAL.कारने चिमुकलीला चिरडल्याची घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आलीय. चिमुकीलचे वडील आयटी कंपनीत इंजिनिअर आहेत. तर आरोपी नितीन यादव हा डेटा एनालिस्ट म्हणून काम करत असल्याचं समोर आलंय. पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतलं असून अधिक चौकशी सुरू आहे..चिमुकलीचे वडील विरेंद्र तिवारी यांनी सांगितलं की, लहान मुलगी अधिरजा तिवारी घरासमोरच्या गल्लीत खेळत होती. कार चालवणारा तरुण ५ मिनिटांपूर्वी तिथूनच गेला होता. तेव्हा त्यानं रस्त्यावर मुलं खेळतायत हे पाहिलं होतं. पुन्हा त्याच रस्त्याने जाताना चिमुकलीच्या अंगावरून कार गेली. अवघ्या दोन सेकंदात तिचा श्वास थांबला..आरोपी तरुणाने मुद्दाम गाडी अंगावर घातली नसेल. मुलगी वाचली असती तर तिच्या उपचारासाठी कितीपी पैसा लागला असता तर काही अडचण नव्हती. पण मुलीचा यात मृत्यू झाला असल्याचं वडील विरेंद्र तिवारी म्हणाले. त्यांनी डायल ११२ वर फोन करून पोलिसांना घटनेची माहिती दिली होती..सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसतं की, रात्री ९ वाजता अधिरजा गल्लीत खेळत होती. त्यावेळी आई दुसऱ्या महिलेसोबत बोलत उभा होती. तेव्हा गल्लीतून एक कार वळली आणि अधिरजाच्या अंगावरून गेली. आईच्या डोळ्यादेखत चिमुकली रस्त्यावर निपचित पडली. आईने पळत जाऊन चिमुकलीला उचलून घेत आक्रोश केला..पोलिसांनी सांगितलं की, चिमुकलीचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. वडिलांच्या तक्रारीनंतर कार ताब्यात घेतली आहे. तर आरोपी नितीन यादवला अटक केलीय. त्याची अधिक चौकशी करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.