प्रचंड वेगात असलेली कार तलावात पडली अन् पुढे...

भिंड : मध्य प्रदेशातील भिंड येथे तलावात गाडी पडून तिघांचा मृत्यू झाला आहे. गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने ही गाडी थेट तलावात पडली. पोलिस घटनास्थळी पोहोचले असून सर्व मृतदेहांना तलावाच्या बाहेर काढून शवविच्छेदनास पाठविण्यात आले आहेत.

काल (ता. २०) मध्यरात्री ही घटना घडली. काळ्या रंगाच्या स्कोर्पिओ गाडीत तिघेजण प्रवास करत होते. गाडीचा वेग जास्त असल्यामुळे चालकाला गाडी नियंत्रणात ठेवता आली नाही व गाडी थेट भिंड परिसरातील गौरी तलावात पडली. या अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला असून शवविच्छेदनाचे काम सुरू आहे.

Madhya Pradesh: Three people drowned after a car they were travelling in lost control and plunged into Gauri Lake in Bhind, last night. Their bodies have been recovered. pic.twitter.com/onuIZcioGb

