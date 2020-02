हल्ले होण्यापूर्वीच उधळले जाताहेत : लष्करप्रमुख नरवणे

नवी दिल्ली : पाकिस्तानी सैन्याच्या बॉर्डर ॲक्शन टीमकडून (बॅट) कोणत्याही विघातक कारवाया होऊ नयेत म्हणून भारतीय लष्कर सज्ज आणि सक्षम असून ‘बॅट’ने हल्ला करण्यापूर्वीच तो उधळून टाकला जात आहे, असा दावा लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी आज केला. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया कमी झाल्याचा दावाही जनरल नरवणे यांनी या वेळी केला.

पत्रकारांशी बोलताना लष्करप्रमुख म्हणाले की, आम्हाला गोपनीय माहिती मिळत आहे. त्याआधारावर ‘बॅट’ने आखलेले कट अमलात येण्यापूर्वीच आम्ही उधळून लावत आहोत. देशाला कोणताही धोका पोचू नये यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये सध्या १५ ते २० दहशतवादी छावण्या असून, तेथे कोणत्याही वेळी साधारण २५० ते ३०० दहशतवादी असतात,’ अशी माहिती त्यांनी दिली. सैन्य आणि दहशतवाद्यांचा समावेश असलेले ‘बॅट’ हे पाकिस्तानी सैन्याचे विशेष पथक असून, याद्वारे सीमेवरील भारताच्या लष्करी ठाण्यांवर अचानक हल्ला केला जातो. पत्रकारांनी या वेळी त्यांना जम्मू-काश्‍मीरबाबतही प्रश्‍न विचारले. जम्मू-काश्‍मीरमधील परिस्थितीबाबत बोलताना जनरल नरवणे यांनी या प्रदेशातील दहशतवादी कारवाया कमी झाल्याचे सांगितले. पाकिस्तानला सर्वकाळ पाठीशी घालणे शक्य नसल्याचे त्यांचा सार्वकालीन मित्र असलेल्या चीनलाही समजले असल्याने पाकिस्तानने आपल्या धोरणावर फेरविचार करणे आवश्‍यक आहे, असे लष्करप्रमुख या वेळी म्हणाले.

