कारने LPG टँकरला धडक देताच उडाला आगीचा भडका, ५० पेक्षा जास्त जण होरपळले

एलपीजी टँकरला कारची धडक बसली. यानंतर टँकरमधून गॅस लीक झाला आणि आगीचा भडका उडाला. पंजाबच्या होशियारपूर-जालंधर राष्ट्रीय महामार्गावर ही घटना घडली.
सूरज यादव
कारची एलपीजी टँकरला धडक बसल्यानं भीषण स्फोट झाला. यात किमान दोघांचा मृत्यू झाला असून ५० पेक्षा जास्त जण होरपळले आहेत. पंजाबच्या होशियारपूर-जालंधर राष्ट्रीय महामार्गावर ही घटना घडली. शुक्रवारी रात्री पावणे अकरा वाजण्याच्या सुमारास मदियाला अड्डा परिसरात घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडालीय.

