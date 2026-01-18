देश

कार नाल्यात कोसळली, तो वाचवा वाचवा ओरडत होता; वडिलांच्या डोळ्यादेखत २७ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर मुलाचा बुडून मृत्यू

Accident News : ग्रेटर नोएडात संरक्षक भिंत तोडून गाडी नाल्यात कोसळून एका २७ वर्षीय इंजिनिअर तरुणाचा मृत्यू झालाय. बचावपथक घटनास्थळी आले पण बचावकार्यासाठी आवश्यक साधनं नसल्यानं त्याला वाचवता आलं नाही.
Rescue Delay Costs Life As Car Falls Into Drain In Greater Noida

Esakal

सूरज यादव
Updated on

भरधाव वेगात कार रस्त्याच्या कडेला असलेली संरक्षक भिंत तोडून थेट नाल्यातील पाण्यात कोसळली. यामुळे पाण्यात बुडून २७ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. कार ३० फूट खोल पाण्यात पडल्यानंतर बचावकार्य जवळपास चार ते साडे चार तास सुरू होतं. तरुणाला बाहेर काढल्यानंतर रुग्णालयात नेण्यात आलं. पण डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. ग्रेटर नोएडातील सेक्टर १५० एटीएस ली ग्रँडियोस इथं शुक्रवारी रात्री उशिरा हा अपघात झाला.

accident
accident news
Noida

