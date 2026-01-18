कार नाल्यात कोसळली, तो वाचवा वाचवा ओरडत होता; वडिलांच्या डोळ्यादेखत २७ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर मुलाचा बुडून मृत्यू

भरधाव वेगात कार रस्त्याच्या कडेला असलेली संरक्षक भिंत तोडून थेट नाल्यातील पाण्यात कोसळली. यामुळे पाण्यात बुडून २७ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. कार ३० फूट खोल पाण्यात पडल्यानंतर बचावकार्य जवळपास चार ते साडे चार तास सुरू होतं. तरुणाला बाहेर काढल्यानंतर रुग्णालयात नेण्यात आलं. पण डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. ग्रेटर नोएडातील सेक्टर १५० एटीएस ली ग्रँडियोस इथं शुक्रवारी रात्री उशिरा हा अपघात झाला..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, टाटा युरेका पार्क सोसायटीत राहणारा २७ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर युवराज मेहता याचा सेक्टर १५०मध्येच भीषण अपघात झाला. युवराजचे वडील राजकुमार मेहता यांनी मुलाचा अपघात डोळ्यादेखत पाहिला. त्यांनी नॉलेज पार्क पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी नोएडा प्राधिकरणावर बेजबाबदारपणाचा आरोप केलाय. बॅरिकेडिंग आणि रिफ्लेक्टर नसल्यानं हा अपघात झाल्याचा आरोप त्यांनी केलाय..राजकुमार मेहता हे एसबीआयमधून निवृत्त झालेले अधिकारी आहेत. त्यांच्या पत्नीचं काही वर्षांपूर्वी आजारपणामुळे निधन झालंय. तर मोठी मुलगी इंग्लंडमध्ये असते. मुलगा युवराज मेहता हा गुरुग्रामच्या सेक्टर ५४ मधील एका कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर होता. वर्क फ्रॉम होम आणि काही दिवस ऑफिस असं त्याचं काम होतं..गोव्यात २ रशियन महिला अन् एका आसामच्या महिलेची हत्या, हात-पाय बांधून अत्याचारानंतर हत्येचा संशय; मृतदेह नग्नावस्थेत.शुक्रवारी रात्री युवराज घरी परतत असताना घराजवळ ५०० मीटर अंतरावर त्याची गाडी संरक्षक कठडा तोडून नाल्यात कोसळली. पाणी खोल होतं, मात्र कार पाण्यावर तरंगत होती. तेव्हा कसाबसा बाहेर येत युवराजनं वडिलांना फोन करून माहिती दिली..वडिलांनी तात्काळ ११२ वर कॉल करून पोलिसांना अपघाताबाबत सांगितलं. स्वत:ही ते घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी क्रेन मागवून युवराजला बाहेर काढण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. पण त्यात यश आलं नाही. त्यानं कारवर उभा राहून वाचवा वाचवा असा आवाज दिला पण अंधार आणि दाट धुक्यामुळे बचावकार्यात अडथळे आले..रात्रीच्या अंधारातही बचावकार्य चार तास सुरू होतं. शेवटी एसडीआरएफचं पथक घटनास्थळी दाखल झालं. पण पुरेशी साधनं नसल्यानं एसडीआरएफही कारपर्यंत पोहोचू शकलं नाही. मध्यरात्री पावणे दोनच्या सुमारास युवराज कारसह पाण्यात बुडाला..एनडीआरएफचे पथक घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर त्यांनी अडीच तास शोधमोहिम राबवली. शेवटी युवराजला बेशुद्धावस्थेत पाण्यातून बाहेर काढून रुग्णालयात नेलं. पण डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. वडिलांसह नातेवाईकांनी बचावकार्य उशिरा सुरू झाल्यानं मुलाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप केलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.