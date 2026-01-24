Car and Truck Accident : कार अन् ट्रकच्या भीषण अपघातात सहा ठार, तीन जखमी ; ट्रकचालक घटनास्थळावरून फरार

Deadly Car and Truck Collision in Banaskantha : गुजरातच्या बनासकांठा जिल्ह्यात एसयूव्ही आणि ट्रकच्या धडकेत सहा जण ठार तर तीन जण जखमी झाले आहेत. बनासकांठा येथील अमीरगड येथील इक्बालगढ जवळ हा अपघात घडला. इसुझू ट्रक आणि इनोव्हा कारची धडक झाल्याने सहा जणांचा जागीच मृत्यू झाला. सर्व मृत राजस्थानचे रहिवासी होते.
पालनपूरहून राजस्थानला जात असताना हा अपघात झाला. उर्वरित तीन जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. अमीरगड पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि मृतांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. समोरून येणाऱ्या इसुझू ट्रकने कारला धडक दिल्याने हा अपघात झाला.
ट्रक वेगाने जात होता आणि चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने तो विरुद्ध लेनमध्ये गेला आणि एसयूव्हीला समोरासमोर धडकला. एवढंच नाहीतर यानंतर तो ट्रक कारवर आदळला आणि नंतर उलटला, ज्यामुळे कारमधील सर्वजण गंभीर जखमी झाले आणि या भीषण अपघातात सहा जणांचा जागीच मृत्युमुखी झाला.
पोलिसांनी सांगितले की, हा अपघात संध्याकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास आबू-पालनपूर महामार्गावरील इक्बालगढ गावाजवळ घडला. प्राथमिक तपासात पोलिसांनी सांगितले की, गुजरातहून राजस्थानला जाणारा एक ट्रक विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या एसयूव्हीला धडकला. अमीरगढ पोलिस स्टेशनचे निरीक्षक पी.डी. गोहिल यांनी सांगितले की, अपघातानंतर ट्रक चालकाने गाडी सोडून पळ काढला आहे.
