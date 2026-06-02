Caravan Tourism: चालतं-फिरतं घर अन् सोबतीला अलिशान हॉटेल! यूपीत 'कॅरेव्हान टूरिझम'चा धमाका; पाहा किती आहे भाडं?

जर तुम्हाला पर्यटनाची प्रचंड आवड असेल आणि तुम्ही आपल्या संपूर्ण कुटुंबासोबत एखाद्या मोठ्या ट्रिपचे नियोजन करत असाल, तर तुमच्यासाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. उत्तर प्रदेशच्या पर्यटन विभागाने (UP Tourism) सुट्ट्यांचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी राज्यात अधिकृतपणे 'कॅरेव्हान टूरिझम' (Caravan Tourism) म्हणजेच चालत्या-फिरत्या घरांच्या पर्यटनाची सुरुवात केली आहे. या अत्याधुनिक वाहनामध्ये एकाच वेळी अनेक लोक एकत्र प्रवास करू शकतात. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभागाने यासाठी 'मोटोहोम' (Motohome) या नामांकित कंपनीसोबत भागीदारी केली आहे..राहण्याची आणि जेवणाची चिंता मिटली! काय आहेत सुविधा?या सुविधेचा मुख्य उद्देश राज्यातील अशा पर्यटन स्थळांवर येणाऱ्या पर्यटकांची अडचण दूर करणे हा आहे, जिथे राहण्यासाठी चांगल्या हॉटेल्सची किंवा इतर आधुनिक सोयी-सुविधांची कमतरता आहे. या मोटरहोम कॅरेव्हानमध्ये (Mothome Caravan) एकाच वेळी ६ ते ८ लोक अत्यंत आरामात राहू शकतात.यामध्ये प्रवासादरम्यान थकवा जाणवल्यास कमाल ६ लोकांसाठी आतमध्येच आरामदायी बेडची व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रवासात स्वतःचे जेवण स्वतः बनवण्यासाठी एक सुसज्ज लहान किचन (स्वयंपाकघर) देण्यात आले आहे. प्रवाशांच्या स्वच्छतेची आणि आरोग्याची काळजी घेत वाहनात दोन आधुनिक टॉयलेट्स देखील बसवण्यात आले आहेत..३५,००० रुपयांत संपूर्ण दिवसाची सफर! काय आहे भाडं?पर्यटन विभागाने ही योजना सर्वसामान्य पर्यटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सुरुवातीला एक विशेष 'प्रमोशनल ऑफर' (Promotional Offer) जाहीर केली आहे. या ऑफर अंतर्गत पर्यटक सुमारे ३५,००० रुपयांमध्ये संपूर्ण दिवसासाठी या कॅरेव्हानचे बुकिंग करू शकतात.किलोमीटर मर्यादा: या ३५ हजारांच्या भाड्यामध्ये ३५० किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास मोफत समाविष्ट आहे.अतिरिक्त शुल्क: जर तुमचा प्रवास ३५० किलोमीटरपेक्षा जास्त झाला, तर पुढील प्रवासासाठी प्रति किलोमीटर १५० रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.या वाहनाची अधिकृत बुकिंग 'उत्तर प्रदेश पर्यटन राज्य विकास महामंडळ लिमिटेड'च्या (UPSTDC) अधिकृत संकेतस्थळावरून किंवा कार्यालयातून करता येऊ शकते..विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्याचे लक्ष्यदेशांतर्गत पर्यटनामध्ये (Domestic Tourism) उत्तर प्रदेश हे आधीच पहिल्या क्रमांकावर आहे. आता या कॅरेव्हान टूरिझमच्या माध्यमातून विदेशी पर्यटकांनाही (Foreign Tourists) आकर्षित करण्याचे मोठे ध्येय पर्यटन विभागाने ठेवले आहे. विशेषतः कौटुंबिक सहलींसाठी ही कार सेवा मैलाचा दगड ठरेल, अशी आशा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांचा हंगाम ऐन रंगात आलेला असताना, ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांना (उदा. आग्रा, वाराणसी, अयोध्या) कुटुंबासह भेट देण्यासाठी या अलिशान कॅरेव्हान गाड्यांची अॅडव्हान्स बुकिंग वेगाने सुरू असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.