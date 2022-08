ऑफीस किंवा जॉब म्हटले की नुसतं काम सुचतं.कधी कधी कामाच्या ओघात आपण झोप पण विसरतो.पण आज आम्ही तुम्हाला असा जॉब सांगणार आहोत, जिथे तुम्हाला काम नाही तर झोप घ्यावी लागणार आहे. तुम्हाला वाटेल असा कुठे जॉब असतो का? पण हे खरंय. या कंपनीचं नाव कॅस्पर असून सध्या या कंपनीची खुप चर्चा सुरू आहे. (Casper company offered job for sleepers and will give salary for sleeping )

हेही वाचा: JOB : रोजगाराच्या बाबतीत टॉप-10 कंपन्यांपैकी 5 कंपन्या भारतीय, जगात वाजतोय डंका

कॅस्पर ही कंपनी गाद्या तयार करण्याचं काम करते. गाद्यां योग्य आहे का हे तपासण्यासाठी त्यांना काही कर्मचारी हवे आहेत. त्यासाठी ही नोकरी उपलब्ध करण्यात आली आहे. जे भरपूर झोप घेतात त्या व्यक्तींनाच या नोकरीसाठी संधी आहे. याशिवाय १८ वर्षावरील व्यक्ती या नोकरीसाठी अर्ज करू शकतात. तर 22 ऑगस्टही ही शेवटची तारीख आहे. सोबतच या अर्जासोबत स्लीप स्कीलचा व्हिडीओ शेअर करायचा आहे. कंपनीने नोकरी देताना काही अटी ठेवल्या आहेत.

हेही वाचा: Viral Video: दोस्ती लई भारी ! चक्क माकड करतंय माणसाचं सांत्वन

#CasperSleepers या अकांऊट वरुन ट्वीटरवर एक ट्विट केलं आहे. त्यात एक लिंक दिली असून नोकरीसाठी इच्छुक असणाऱ्यांनी अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले. सध्या या नोकरीच्या जाहीरातीची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. नेटकरी या जाहीरातीवर वेगवेगळ्या मजेशीर प्रतिक्रिया देत आहे.