Pet Lovers साठी महत्त्वाची बातमी! कुत्रा-मांजर पाळता? तर आधी परवाना घ्या; लायसन्स सक्तीचे; नियम मोडल्यास काय होणार?

लखनऊमधील पाळीव कुत्रा आणि मांजर मालकांसाठीचे नियम आता अधिक कडक झाले आहेत. जुलै २०२६ मध्ये महानगरपालिकेचे 'पाळीव प्राणी परवाना, नियंत्रण आणि नियमन उपविधी-२०२५' हे राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर ही नवीन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे २००३ नंतर पाळीव प्राण्यांच्या नियमांमध्ये झालेला हा पहिला मोठा बदल आहे. आतापर्यंत परवाना प्रणाली प्रामुख्याने कुत्र्यांपुरती मर्यादित होती, परंतु प्रथमच मांजरांचाही परवान्याच्या कक्षेत समावेश करण्यात आला आहे. .नवीन प्रणालीनुसार, भारतीय जातीच्या कुत्र्यांसाठी वार्षिक परवाना शुल्क २०० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. विदेशी जातीच्या कुत्र्यांसाठी हे शुल्क १,००० रुपये असेल. देशी किंवा विदेशी मांजरांसाठी ५०० रुपये वार्षिक परवाना शुल्क आकारले जाईल. परवाना न मिळवणाऱ्यांसाठी महानगरपालिकेने अधिक कठोर नियम लागू केले आहेत. परवान्याशिवाय पाळीव प्राणी बाळगल्यास देशी किंवा विदेशी जातीच्या कुत्र्यासाठी ५,००० रुपये आणि मांजरासाठी १,००० रुपये दंड होऊ शकतो. .Dog Attack Video: पत्नीवर पिटबुलचा हल्ला, वाचवायला गेलेल्या पतीलाही चावा; दीड मिनिटात २६ वेळा चावले, हातासह पायावर सर्जरीची वेळ.परवान्याची सूचना मिळाल्यानंतरही परवान्याचे नूतनीकरण न केल्यास कारवाई केली जाईल आणि अतिरिक्त दंड आकारला जाईल. नियमांनुसार, दररोज ५० रुपये अतिरिक्त दंडही आकारला जाऊ शकतो. नवीन उपविधी पाळीव प्राण्यांसाठी जबाबदाऱ्या देखील निश्चित करतो. रस्त्यावर, उद्यानात किंवा इतर सार्वजनिक ठिकाणी कुत्रे आणि मांजरांना एकटे सोडण्यास मनाई असेल. पाळीव प्राण्यांच्या मालकांना त्यांच्या पाळीव प्राण्यांची सुरक्षितता, नियंत्रण आणि स्वच्छतेची संपूर्ण जबाबदारी घ्यावी लागेल..या नियमांचे उल्लंघन केल्यास परवाना रद्द करण्यासह कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. महानगरपालिकेने घराच्या क्षेत्रफळानुसार पाळीव कुत्र्यांची संख्याही निश्चित केली आहे. २०० चौरस मीटरपर्यंतच्या घरात जास्तीत जास्त दोन कुत्रे ठेवता येतील. ३०० चौरस मीटरपर्यंतच्या घरात जास्तीत जास्त चार कुत्रे ठेवण्याची परवानगी असेल. ज्यांच्याकडे यापेक्षा जास्त कुत्रे असतील, त्यांना त्यांच्या कुत्र्यांना निवारागृहात ठेवण्याची व्यवस्था करावी लागेल..Explained: 500 च्या जळलेल्या नोटा कुणाच्या होत्या? Justice Yashwant Varma Cash कांडाची पूर्ण Timeline .नवीन नियमांचा उद्देश घरांमध्ये पाळल्या जाणाऱ्या कुत्र्यांच्या मोठ्या संख्येवर नियंत्रण ठेवणे हा देखील आहे. चारपेक्षा जास्त कुत्रे पाळल्यास निवारागृहाच्या तरतुदी लागू होतील. महानगरपालिकेने सार्वजनिक ठिकाणी पाळीव प्राण्यांची संख्या, त्यांची काळजी आणि त्यांचे नियंत्रण याबाबत स्पष्ट नियम निश्चित केले आहेत. लखनऊमध्ये लागू करण्यात आलेल्या नवीन पाळीव प्राणी उपविधीचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, यामध्ये प्रथमच मांजरांचा परवाना प्रणालीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, आता मांजर मालकांना महानगरपालिकेच्या नियमांनुसार परवाना मिळवणे बंधनकारक असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.