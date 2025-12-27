देश

Unnao Case : हायकोर्टाचा निर्णय विकृत अन् कायद्याविरोधात; कुलदीप सेंगरच्या जामीनाला CBIचं सुप्रीम कोर्टात आव्हान

Unnao Rape Case : उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील आरोपी कुलदीप सेंगर याच्या शिक्षेला स्थगिती देणारा दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय हा विकृत आणि कायद्याविरोधात असल्याचं म्हणत सीबीआयने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
उन्नाव बलात्कार प्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागानं दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. हायकोर्टानं माजी आमदार कुलदीप सेंगर याची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगिती केलीय. तसंच त्याची जामीनावर सुटका करण्याचा आदेश दिला होता. सीबीआयने या प्रकरणी याचिका दाखल केली असून हायकोर्टाच्या निर्णयात त्रुटी असून पीडितेच्या सुरक्षेला धोका असल्याचं म्हटलंय.

