Unnao Case : हायकोर्टाचा निर्णय विकृत अन् कायद्याविरोधात; कुलदीप सेंगरच्या जामीनाला CBIचं सुप्रीम कोर्टात आव्हान

उन्नाव बलात्कार प्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागानं दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. हायकोर्टानं माजी आमदार कुलदीप सेंगर याची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगिती केलीय. तसंच त्याची जामीनावर सुटका करण्याचा आदेश दिला होता. सीबीआयने या प्रकरणी याचिका दाखल केली असून हायकोर्टाच्या निर्णयात त्रुटी असून पीडितेच्या सुरक्षेला धोका असल्याचं म्हटलंय..सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं की, दिल्ली हायकोर्टानं कुलदीप सेंगरची शिक्षा स्थगिती करताना कायद्याचा उद्देश आणि पोक्सो कायद्याच्या उद्देशाकडे दुर्लक्ष केलंय. सेंगर हा आमदार असताना त्याच्यावर जनतेचा विश्वास आणि सत्तेच्या पदावर होता. त्यामुळे त्याची जबाबदारी आणखी वाढते हे समजून घेण्यात हायकोर्ट अपयशी ठरलंय..Ropeway Collapses During Trial ६ वर्षांपासून बांधकाम, १३ कोटी खर्च; ट्रायलवेळी टॉवरसह रोपवे कोसळला.सीबीआयने म्हटलं की, एक लोकप्रतिनिधी हा जनतेचा सेवक असतो आणि पदामुळे त्याला विश्वास आणि अधिकार मिळतो. अशा व्यक्तीकडून दुराचार हा फक्त वैयक्तिक गुन्हा नाही तर सामाजिक विश्वासाचं उल्लंघन आहे. हायकोर्टानं पॉक्सोची व्याख्या करताना उद्देशाच्या दृष्टीकोनातून बघायला हवं होतं..पॉक्सो कायदा आणि भ्रष्टाचार निर्मूलन कायदा दोन्हींचा उद्देश एकसारखाच आहे. दोन्ही कायदे सत्ता, पद आणि अधिकार असलेल्या लोकांना त्यांच्या दुराचारासाठी जबाबदार ठरवतात. ट्रायल कोर्टानं कुलदीप सेंगरला दोषी ठरवताना लोक सेवक म्हणून जी व्याख्या स्वीकारली होती ती भ्रष्टाचार निर्मूलन कायद्यातून घेतली होती. याकडे हायकोर्टानं दुर्लक्ष केल्याचं सीबीआयने म्हटलं..दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश विकृत आणि कायद्याविरोधात असल्याचं सीबीआयने म्हटलंय. एका संविधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीची जनता आणि समाजाबाबत एक जबाबदारी असते. त्याचा मतदारांवर प्रभाव आणि अधिकार असतो. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाी असं सीबीआयने याचिकेत म्हटलं आहे..उन्नाव बलात्कार प्रकरणी कुलदीप सिंह सेंगरला डिसेंबर २०१९ मध्ये २५ लाखांच्या दंडासह जन्मठेप सुनावण्यात आली होती. दिल्लीच्या तीस हजारी कोर्टानं ही शिक्षा दिली होती. सेंगरने या निर्णयाला २०२० मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. यानंतर मार्च २०२२ मध्ये शिक्षेच्या स्थगितीची याचिका दाखल केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्याचं अपील प्रलंबित असेपर्यंत जामीनावर सुटका करण्याचा आदेश २३ डिसेंबर २०२५ रोजी दिला. मात्र तरीही सेंगर तुरुंगातच आहे. त्याला पीडितेच्या वडिलांच्या हत्येसह आणखी एका प्रकरणी शिक्षा झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.