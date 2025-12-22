Bribery Case : संरक्षण मंत्रालयातील अधिकाऱ्याला लाच घेताना अटक; तब्बल 2.23 कोटींची रोकड जप्त, CBI ची मोठी कारवाई

बंगळूर : केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण उत्पादन विभागात नियुक्त असलेले अधिकारी लेफ्टनंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा आणि विनोद कुमार यांना भ्रष्टाचाराच्या (Defence Ministry Corruption) आरोपाखाली अटक केली आहे, अशी माहिती केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या (सीबीआय) अधिकाऱ्यांनी दिली. .बंगळूर येथील एका खासगी कंपनीकडून तीन लाख रुपयांची लाच स्वीकारल्याच्या आरोपाखाली ही कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, शनिवारी सीबीआय अधिकाऱ्यांनी शर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानाची झडती घेत २.२३ कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली आहे..दीपक कुमार शर्मा हे संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण उत्पादन विभागात सहायक प्रकल्प अधिकारी (आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि निर्यात) म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या पत्नी कर्नल काजल बाली या राजस्थानमधील श्रीगंगानगर येथे १६व्या पायदळ तुकडीमध्ये अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. सीबीआयने या दोघांविरोधातही गुन्हा दाखल केला आहे..Epstein File Controversy : एपस्टीन फाईल भारताच्या राजकारणाला हादरवणार? फाईलमध्ये PM मोदींचं नाव? पृथ्वीराज चव्हाण यांचा धक्कादायक दावा.संरक्षण उत्पादनांची निर्मिती, निर्यात आणि इतर संबंधित व्यवहारांमध्ये खासगी कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीर लाभ मिळवून देण्यासाठी शर्मा लाच स्वीकारत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर दीपक कुमार शर्मा आणि त्यांच्या पत्नी कर्नल काजल बाली यांच्याविरोधात सीबीआयने प्रकरण नोंदवले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..बंगळूरस्थित कंपनीकडून लाच स्वीकारल्याबाबत सीबीआयने माहिती गोळा केली होती. या कंपनीचे व्यवहार पाहणारे राजीव यादव आणि रवजित सिंग यांच्याशी शर्मा सातत्याने संपर्कात होते. त्यांच्या संगनमताने विविध सरकारी विभाग आणि मंत्रालयांकडून बेकायदेशीर मार्गाने लाच घेतली जात होती, असा आरोप आहे..Honor Killing Case : 40 वर्षाच्या तरुणाचं 19 वर्षाच्या तरुणीवर प्रेम; मुलीच्या घरात कळताच बापानं गाडीतच गळा चिरून केली प्रियकराची हत्या.कंपनीच्या सूचनेनुसार विनोद कुमार यांनी १८ डिसेंबर रोजी शर्मा यांना ३ लाख रुपयांची रक्कम दिली, असे सीबीआयच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. लाच म्हणून घेतलेले ३ लाख रुपये, तसेच शर्मा यांच्या निवासस्थानी केलेल्या झडतीदरम्यान २.२३ कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. याशिवाय त्यांच्या पत्नीशी संबंधित १० लाख रुपयेही सीबीआयने ताब्यात घेतले असल्याची माहिती सीबीआयने दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.