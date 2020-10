काँग्रेसचे 'संकटमोचक' शिवकुमार यांच्या घरावर सीबीआयची धाड, 14 ठिकाणांवर छापे

बंगळुरु- सीबीआयने कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष डी के शिवकुमार यांच्या 14 हून अधिक ठिकाणांवर छापेमारी केली आहे. शिवकुमार यांचे बंधू खासदार डी के सुरेश यांच्या घरावरही धाड टाकण्यात आली आहे. कर्नाटकमध्ये 9, दिल्लीत 4 आणि मुंबईतील एका ठिकाणी हे छापे मारण्यात आले आहेत. सीबीआयने याप्रकरणी शिवकुमार यांच्यासह इतरांविरोधात गुन्हाही दाखल केला आहे.

डी के शिवकुमार आणि त्यांचे बंधू डी के सुरेश यांच्याविरोधात उत्पन्नाहून अधिक संपत्ती संपादित केल्याचा आरोप आहे. उत्पन्नाहून अधिक संपत्ती संपादित केल्याप्रकरणी शिवकुमार मागील 2 वर्षांपासून ईडी आणि प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर आहेत. मागील वर्षी ईडीने शिवकुमार यांना मनी लाँड्रिगप्रकरणी अटकही केले होते. सरकारने हे प्रकरण तपासासाठी सीबीआयकडे सोपवले होते. त्यानंतर सोमवारी या धाडी पडत आहेत.

CBI has registered a case against the then Minister of Karnataka Government and others, on allegations of acquisition of disproportionate assets. Searches are being conducted today at 14 locations - including 9 in Karnataka, 4 in Delhi, one in Mumbai. More details awaited. https://t.co/G7IWvmQEE7

— ANI (@ANI) October 5, 2020