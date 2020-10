बिहार - RJD ला मोठा धक्का; माजी नेत्याच्या हत्येनंतर तेजस्वीसह 6 जणांविरोधात FIR

पूर्णिया - बिहारमध्ये सध्या विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. यातच राष्ट्रीय जनता दलाला मोठा धक्का बसला आहे. आऱजेडीचे माजी नेते शक्ती मलिक यांच्या हत्येप्रकरणी बिहार पोलिसांनी रविवारी पक्षाचे नेते तेजस्वी यादव यांच्यासह 6 जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल केली आहे.

याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, माजी नेते शक्ती मलिक यांच्या कुटुंबियांनी बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, माजी आरोग्य मंत्री तेज प्रताप यादव, अनिल कुमार साधू पासवान, कालो पासवान यांच्यासह सहा जणांवर कट रचून हत्या केल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी केहट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पूर्णियाचे पोलिस अधीक्षक विशाल शर्मा यांनी याची माहिती दिली.

#UPDATE Bihar: FIR registered against six people, including RJD leaders Tejashwi Yadav, Tej Pratap Yadav and Anil Sadhu, in connection with the incident where a former state secretary of RJD was shot dead in Purnia district, yesterday. https://t.co/y1FksdZF4r

— ANI (@ANI) October 5, 2020