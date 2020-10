हाथरस प्रकरणी सीबीआईने दाखल केला गुन्हा, तपास सुरु

गाझियाबाद- हाथरस प्रकरणी राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैऱ्या झडत आहेत. याचदरम्यान शनिवारी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे. रविवारी (दि.11) सीबीआयने गाझियाबाद शाखेत हाथरसप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. सीबीआयने चारही आरोपींविरोधात हत्या आणि सामूहिक बलात्कारप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. लखनौ येथील विभागीय कार्यालयाच्या निगराणीत गाझियाबाद शाखा या प्रकरणाची चौकशी करेल.

विरोधकांच्या शाब्दिक हल्ल्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांनी राज्याचे अप्पर मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांना पीडित कुटुंबीयांना भेटण्यास पाठवले होते. दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे मुख्यमंत्र्यांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावेळी विरोधकांनी मुख्यमंत्र्याच्या शिफारशीवर सवाल उपस्थित केला होता. त्यानंतर शनिवारी याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती.

