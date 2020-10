Bihar Election : असाही एक चहावाला; हटके पद्धतीने मतदानाविषयी करतोय जागृती

मुझफ्फरपुर : बिहार विधानसभेच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाची तारीख जवळ आली आहे, तससता प्रचाराचा माहोल गरमागरम होत आहे. कोरोना काळात भारतात होणारी ही पहिलीच निवडणूक आहे. सोशल डिस्टंन्सिगचे पालन करत इतक्या मोठ्या लोकसंख्येकडून मतदानाची प्रक्रिया पार पाडणे हे प्रशासनासमोरचे मोठे आव्हानच आहे. सर्व नियम पाळून लोकांना मतदानासाठी प्रोत्साहीत करणे आवश्यक आहे. यासाठीच हटके पद्धतीने मतदानाबाबत जागृती करणारा एक चहावाला सध्या बिहारमध्ये चर्चेत आहे. बिहारचा हा चहावाला कोणत्याही पक्षाचा नाहीये. परंतु, लोकांमध्ये मतदानासाठी जागृती करण्यासाठी या चहावाल्याने अनोखा असा उपाय आजमावला आहे.

बिहारच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत हा चहावाला लोकांना आपल्या मतदानाच्या हक्काविषयी आणि कर्तव्याविषयी जागृत करण्याचे काम करत आहे. मतदानाविषयी जागृती करण्यासाठी हा चहावाला आपल्या कपड्यांवर संदेश लिहून रस्त्यावरून फिरत लोकांना चहा पाजत आहे.

Bihar: A tea seller spreads awareness about voting in #BiharElections, in Muzaffarpur. He says, "I've got the message written on my shirt to urge people that they should exercise their voting rights in the polls."

Voting will take place on Oct 28, Nov 3 & Nov 7 in Bihar. (09.10) pic.twitter.com/gCn0wmqjYb

— ANI (@ANI) October 10, 2020