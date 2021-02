CBSE - दहावी, बारावी बोर्डाचे वेळापत्रक जाहीर; करा डाउनलोड

नवी दिल्ली - CBSE Board Exam Date Sheet 2021 : सीबीएसईच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी डेटशीट प्रसिद्ध केली आहे. रमेश पोखरियाल निशंक यांनी सांगितलं की, महत्त्वाच्या विषयांच्या पेपरसाठी विद्यार्थ्यांना पुरेसा वेळ मिळेल याचा प्रयत्न केला आहे.

सीबीएसईच्या बोर्ड परीक्षेची डेटशीट पाहण्यासाठी बोर्डाच्या अधिकृत cbse.gov.in या संकतेस्थळाला भेट द्या. त्यावरून डेटशीट डाउनलोड करता येते. वेबसाइटवर गेल्यानंतर अपडेट सेक्शनमध्ये डेटशीटवर क्लिक करा. त्यानंतर तुमचा क्लास सिलेक्ट करा. त्यानंत तुमची डेटशीटची पीडीएफ फाइल डाउनलोड करता येईल.

Dear Students, hereby announcing the much-awaited date-sheet of @cbseindia29 board exams of X & XII.Please be assured that we have done our best to ensure that these exams go smoothly for you. Wish you good luck! @SanjayDhotreMP @EduMinOfIndia @PIB_India https://t.co/P9XvyMIfNq

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) February 2, 2021