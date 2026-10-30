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CBSE Class 10 Syllabus Change: 'सीबीएसई'च्या परीक्षा पद्धतीत मोठे बदल! दहावीच्या अभ्यासक्रमातून 'पर्यावरण शिक्षण' विषय वगळला, व्यावसायिक शिक्षण अनिवार्य

Environmental Education Dropped, Vocational Skills Mandatory: व्यावसायिक शिक्षणांतर्गत बोर्डाने निश्चित केलेल्या २२ कौशल्य विषयांपैकी एका विषयाची निवड करणे बंधनकारक असणार आहे.
10 th class

10 th class

esakal

संतोष कानडे
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CBSE drops Environmental Education from Class 10: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने इयत्ता नववी आणि दहावीच्या अभ्यासक्रमात तसेच परीक्षा पद्धतीमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. शालेय शिक्षण पद्धतीला अधिक आधुनिक आणि रोजगारक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने बोर्डाने नवीन परिपत्रक जारी केले असून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

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