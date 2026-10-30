CBSE Class 10 Syllabus Change: 'सीबीएसई'च्या परीक्षा पद्धतीत मोठे बदल! दहावीच्या अभ्यासक्रमातून 'पर्यावरण शिक्षण' विषय वगळला, व्यावसायिक शिक्षण अनिवार्य

CBSE drops Environmental Education from Class 10: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने इयत्ता नववी आणि दहावीच्या अभ्यासक्रमात तसेच परीक्षा पद्धतीमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. शालेय शिक्षण पद्धतीला अधिक आधुनिक आणि रोजगारक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने बोर्डाने नवीन परिपत्रक जारी केले असून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे..नवीन बदल कोणते?या नव्या नियमांनुसार, इयत्ता दहावीच्या अभ्यासक्रमातून 'पर्यावरण शिक्षण' हा विषय पूर्णपणे वगळण्यात आला आहे, तर विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञानासोबत व्यावहारिक कौशल्ये आत्मसात करता यावीत या हेतूने 'व्यावसायिक शिक्षण' पूर्णपणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.मंडळाने स्पष्ट केले आहे की, जे विद्यार्थी सध्या २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता नववीमध्ये शिकत आहेत, ते जेव्हा २०२७-२८ या सत्रात दहावीमध्ये जातील, तेव्हापासून हा सुधारित नियम पूर्णपणे लागू होणार आहे. या विद्यार्थ्यांना आता एकूण ९ विषयांचा अभ्यास करावा लागणार आहे..व्यावसायिक शिक्षणांतर्गत बोर्डाने निश्चित केलेल्या २२ कौशल्य विषयांपैकी एका विषयाची निवड करणे बंधनकारक असणार आहे. याव्यतिरिक्त, विद्यार्थ्यांची आवड आणि कल लक्षात घेऊन बोर्डाने आणखी एक मोठी मुभा दिली आहे; त्यानुसार अभियांत्रिकी किंवा वैज्ञानिक संशोधनाच्या क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मुख्य विषय म्हणून 'ॲडव्हान्स लेव्हल मॅथ्स' आणि 'ॲडव्हान्स लेव्हल सायन्स' निवडण्याचा पर्याय खुला राहणार आहे..दरम्यान, सध्या इयत्ता दहावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर या नव्या नियमांचा आणि अभ्यासक्रमातील बदलांचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे सीबीएसईने स्पष्ट केले आहे. चालू वर्षातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या बोर्ड परीक्षा ठरवून दिलेल्या जुन्या पॅटर्न आणि सिलॅबसप्रमाणेच पार पडतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.