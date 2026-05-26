विद्यार्थीनीनं रिचेकिंगला पाठवलं, उत्तरपत्रिका हातात येताच बसला धक्का; पहिलं पानं सोडून बाकीचं लिहिलं कुणी? CBSEचा सावळा गोंधळ

सीबीएसईच्या पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेबाबत मोठा वाद निर्माण झाला आहे. काही विद्यार्थ्यांनी त्यांना देण्यात आलेल्या उत्तरपत्रिका त्यांच्या नसल्याचा गंभीर दावा केला आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. वेदांत नावाच्या विद्यार्थ्याने हा आरोप केल्यानंतर आता संजना नावाच्या विद्यार्थिनीनेही अशाच प्रकारचा दावा केला आहे. तिला देण्यात आलेल्या उत्तरपत्रिकेचे पहिले पान तिचे असले, तरी उर्वरित पाने तिची नसल्याचे ती म्हणाली. यामुळे सीबीएसईच्या कारभारातील गोंधळ समोर आला असून, सोशल मीडियावरही याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. तसेच, सीबीएसईच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे..संजनाने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "मी सीबीएसईच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केला होता. मात्र मला मिळालेल्या रसायनशास्त्राच्या उत्तरपत्रिकेचे पहिले पान माझे आहे, पण उर्वरित उत्तरपत्रिका माझ्या हस्ताक्षराशी किंवा मी लिहिलेल्या उत्तरांशी अजिबात जुळत नाही. संदर्भासाठी मी माझ्या इंग्रजी विषयाच्या उत्तरपत्रिकेची प्रत जोडली आहे. त्यामध्ये माझे खरे हस्ताक्षर स्पष्ट दिसत आहे.".पुढे तिने सांगितले की, "मी बारावीची परीक्षा दिली होती. रसायनशास्त्राच्या लेखी परीक्षेत ७० पैकी केवळ ११ गुण मिळाल्याचे पाहून मला धक्का बसला. मला यापेक्षा खूप जास्त गुणांची अपेक्षा होती. सुरुवातीला मला वाटले की स्कॅन प्रत कदाचित अस्पष्ट असेल, पण ती माझ्या मूळ उत्तरपत्रिकेशी अजिबात जुळत नाही. ती एखाद्या दुसऱ्याच व्यक्तीच्या हस्ताक्षरासारखी वाटते. दोन्ही हस्ताक्षरांमध्ये कोणतीही तुलना होऊ शकत नाही.".यापूर्वी वेदांत नावाच्या विद्यार्थ्याने भौतिकशास्त्राच्या पेपरमध्ये अपेक्षेपेक्षा कमी गुण मिळाल्यानंतर पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केला होता. त्यानंतर त्याला देण्यात आलेली उत्तरपत्रिका त्याची नसल्याचा दावा त्याने केला होता. "ही उत्तरपत्रिका माझी नाही. माझी लिहिण्याची पद्धत, अक्षरे, वाक्यरचना, दोन अक्षरांमधील अंतर यातील कोणतीही गोष्ट जुळत नाही. हा किरकोळ फरक नसून हस्ताक्षर पूर्णपणे वेगळे आहे," असे त्याने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले होते..दरम्यान, अनेक विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीनंतर आयआयटी मद्रास आणि आयआयटी कानपूरमधील तांत्रिक तज्ज्ञ या प्रकरणाचा अहवाल सादर करणार असून, त्रुटीमुक्त प्रक्रिया राबवण्यासाठी ते सीबीएसईला मदत करतील, अशी माहिती केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचा प्राधान्याने विचार केला जात असल्याचे सीबीएसईकडून सांगण्यात आले आहे.