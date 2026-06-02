CBSE OSM Controversy : CBSE चा मोठा निर्णय! थेट अध्यक्षांची उचलबांगडी, मोदी सरकारची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई; नेमकं कारण काय?

नवी दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) मध्ये मोठ्या प्रशासकीय उलथापालथीला सुरुवात झाली (CBSE OSM controversy) आहे. ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सेवांच्या खरेदी प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सीबीएसईचे अध्यक्ष राहुल सिंह आणि मंडळाचे सचिव यांची तात्काळ बदली करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून, सरकारने कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे..वृत्तसंस्था एएनआयने दिलेल्या माहितीनुसार, ओएसएम सेवांच्या खरेदी प्रक्रियेबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी सीबीएसईने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती संपूर्ण प्रक्रियेची तपासणी करून लवकरच आपला अहवाल सादर करणार आहे..सीबीएसईच्या इतिहासातील सर्वात मोठी प्रशासकीय कारवाई?सीबीएसईच्या नव्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली, तसेच पुनर्मूल्यांकन पोर्टलमध्ये गंभीर तांत्रिक त्रुटी आढळल्याची माहिती समोर आली आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित आणि परीक्षा व्यवस्थेची विश्वासार्हता जपण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ही कारवाई सीबीएसईच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या प्रशासकीय निर्णयांपैकी एक मानली जात आहे..विद्यार्थ्यांसाठी पुनर्मूल्यांकन पोर्टल सुरूदरम्यान, सीबीएसईने विद्यार्थ्यांसाठी स्कॅन केलेल्या उत्तरपत्रिकांमधील त्रुटींची पडताळणी आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे. ही सुविधा केवळ त्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असेल ज्यांनी त्यांच्या उत्तरपत्रिकांच्या स्कॅन प्रती प्राप्त केल्या आहेत..हे पोर्टल २ जून २०२६ ते ६ जून २०२६ रोजी मध्यरात्रीपर्यंत सुरू राहणार आहे. या कालावधीनंतर कोणतेही ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. विद्यार्थ्यांना सीबीएसईच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आधार क्रमांकाद्वारे लॉग-इन करून अर्ज करावा लागेल. अर्जापासून शुल्क भरण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन स्वरूपात पार पडणार आहे..कोणत्या त्रुटींसाठी करता येणार अर्ज?विद्यार्थी खालील समस्यांसाठी पडताळणी किंवा पुनर्मूल्यांकनाची विनंती करू शकतात:उत्तरपत्रिकेतील गहाळ पानेगहाळ अतिरिक्त उत्तरपत्रिकागहाळ नकाशा किंवा आलेखअस्पष्ट किंवा वाचण्यास अडचणीची पानेचुकीच्या उत्तरपत्रिकेवर किंवा चुकीच्या प्रश्नपत्रिकेच्या आधारे झालेले मूल्यांकन..पुनर्मूल्यांकनासाठी किती शुल्क?सीबीएसईने विविध सेवांसाठी पुढीलप्रमाणे शुल्क निश्चित केले आहे:स्कॅन केलेल्या उत्तरपत्रिकेतील त्रुटींच्या पडताळणीसाठी : प्रति उत्तरपत्रिका १०० रुपयेउत्तरांच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी : प्रति प्रश्न २५ रुपयेहे शुल्क केवळ यूपीआय, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किंवा इंटरनेट बँकिंगद्वारे भरता येणार आहे..अर्ज करण्यापूर्वी महत्त्वाची सूचनासीबीएसईने विद्यार्थ्यांना अंतिम अर्ज सादर करण्यापूर्वी सर्व विषयांसाठीच्या विनंत्या एकाच अर्जात समाविष्ट करण्याचे आवाहन केले आहे. एकदा 'फ्रीझ अँड प्रोसीड टू पेमेंट' हा पर्याय निवडल्यानंतर अर्ज लॉक होईल आणि त्यामध्ये कोणतेही बदल करता येणार नाहीत. मंडळाने स्पष्ट केले आहे की, विद्यार्थी एखाद्या एका विषयासाठी स्वतंत्र अर्ज करू शकतात किंवा एकाच वेळी अनेक विषयांसाठी एकत्रित अर्ज सादर करण्याचाही पर्याय उपलब्ध आहे.