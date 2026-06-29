देश

त्रिभाषा धोरणाचे नियम बदलले! दहावीच्या विद्यार्थ्यांना CBSEचा दिलासा

CBSE Changes Three-Language Policy : सध्या दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कोणताही नवीन नियम लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
CBSE Changes Three-Language Policy

CBSE Changes Three-Language Policy

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

CBSE three language policy latest update 2026 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने म्हणजेच सीबीएससीने तीन-भाषा धोरणाबाबत नवीन मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यानुसार सध्या दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कोणताही नवीन नियम लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

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