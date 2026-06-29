त्रिभाषा धोरणाचे नियम बदलले! दहावीच्या विद्यार्थ्यांना CBSEचा दिलासा

CBSE three language policy latest update 2026 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने म्हणजेच सीबीएससीने तीन-भाषा धोरणाबाबत नवीन मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यानुसार सध्या दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कोणताही नवीन नियम लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..सीबीएसईने सांगितले की, सध्या दहावीत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांची बोर्ड परीक्षा पूर्वीप्रमाणेच होईल. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना अभ्यासपद्धती किंवा विषयांमध्ये कोणताही बदल करावा लागणार नाही. यामुळे बोर्ड परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील अतिरिक्त ताण कमी झाला आहे..Education: सहावी, नववीसाठी संस्कृत अनिवार्यच, केंद्रीय विद्यालयांबाबत निर्णय; तुकड्यांसाठी विद्यार्थी संख्येचा विचार.याशिवाय सध्या सातवी, आठवी आणि नववीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे विद्यार्थी भविष्यात दहावीत पोहोचल्यावर त्यांनाही तिसऱ्या भाषेची सक्ती नसणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आता इतर महत्त्वाच्या विषयांवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येणार आहे..अनेक शाळांमध्ये काही विद्यार्थ्यांनी दोन विदेशी भाषा निवडलेल्या आहेत. अशा विद्यार्थ्यांनाही सीबीएसईने दिलासा दिला आहे. ते आपल्या निवडलेल्या दोन्ही विदेशी भाषांचा अभ्यास पुढेही सुरू ठेवू शकतात. मात्र, त्याचबरोबर त्यांना एक भारतीय भाषा अतिरिक्त विषय म्हणून शिकावी लागणार आहे. यामागचा उद्देश भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देण्याचा असल्याचे मानले जात आहे..Maharashtra Education: माध्यम, विषय अन् कॉलेज बदलता येणार; अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांबाबत शिक्षण संचालनालयाचा निर्णय.नवीन धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आवश्यक पाठ्यपुस्तके आणि अभ्यास साहित्य योग्य वेळेत शाळांना उपलब्ध करून दिले जाईल, असेही सीबीएसईने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शिक्षकांना शिकवणं सोपे जाईल, तसेच विद्यार्थ्यांनाही नवीन नियम समजून घेण्यात आणि त्यानुसार अभ्यास करण्यात अडचण येणार नाही, असं सीबीएससीकडून सांगण्यात आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.