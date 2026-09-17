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CBSE Three-Language Policy : सीबीएसईच्या त्रिभाषा धोरणाला मुदतवाढ? सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची सूचना, अंमलबजावणी 2027-28 पर्यंत ढकलण्याची शक्यता

Supreme Court on CBSE Three Language Policy : सीबीएसईच्या त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची सूचना केली. सहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी धोरण २०२७-२८ पासून लागू करण्याचा विचार करण्यास मंडळाला सांगितले.
CBSE Three Language Policy

CBSE Three Language Policy

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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नवी दिल्ली : सीबीएसईच्या (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ) त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. १७) महत्त्वाची सूचना केली. इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी २०२७-२८ या शैक्षणिक सत्रापासून करण्याचा विचार करावा, असे न्यायालयाने सीबीएसईला सुचवले. नवीन भाषाविषयक नियमांशी विद्यार्थ्यांना कोणताही अनावश्यक त्रास न होता जुळवून घेता यावे, या उद्देशाने हा विलंब करण्याची सूचना करण्यात आली.

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