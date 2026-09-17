CBSE Three-Language Policy : सीबीएसईच्या त्रिभाषा धोरणाला मुदतवाढ? सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची सूचना, अंमलबजावणी 2027-28 पर्यंत ढकलण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : सीबीएसईच्या (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ) त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. १७) महत्त्वाची सूचना केली. इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी २०२७-२८ या शैक्षणिक सत्रापासून करण्याचा विचार करावा, असे न्यायालयाने सीबीएसईला सुचवले. नवीन भाषाविषयक नियमांशी विद्यार्थ्यांना कोणताही अनावश्यक त्रास न होता जुळवून घेता यावे, या उद्देशाने हा विलंब करण्याची सूचना करण्यात आली..सरन्यायाधीश सूर्यकांत तसेच न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सीबीएसईच्या त्रिभाषा धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बागची यांनी अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची सूचना केली..सध्या सहावीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासासध्या इयत्ता सहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चालू शैक्षणिक वर्षात त्यांच्या पसंतीच्या तीन भाषा शिकायच्या असतील, तर त्यांना तशी मुभा देता येईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सीबीएसईतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी मंडळ न्यायालयाच्या सूचनेचा विचार करून नवीन टिपण सादर करेल, असे सांगितले..NTA Exam Calendar 2026-27 Out : विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! जेईई मेन, यूजीसी-नेटसह प्रमुख परीक्षांच्या तारखा जाहीर; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक.मात्र, खंडपीठाने केलेली ही निरीक्षणे केवळ सूचना आहेत. त्यांचा संबंधित पक्षांच्या कायदेशीर हक्कांवर किंवा युक्तिवादांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्रिभाषा धोरणाशी संबंधित व्यापक कायदेशीर मुद्द्यांवर स्वतंत्रपणे सुनावणी केली जाणार आहे..दोन भारतीय भाषांचा अभ्यास करणे आवश्यकसीबीएसईचे त्रिभाषा धोरण हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० आणि शालेय शिक्षणासाठीच्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (एनसीएफ-एसई) २०२३शी शालेय शिक्षण व्यवस्था संरेखित करण्याच्या प्रक्रियेचा भाग आहे. १५ मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, सीबीएसईने त्रिभाषा रचना लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना किमान दोन भारतीय भाषांचा अभ्यास करणे आवश्यक असणार आहे. हे धोरण १ जुलै २०२६ पासून इयत्ता नववीसाठी लागू करण्यात येणार होते..Tata Sons Reappointment : RBI च्या निर्देशानंतर टाटा समूहात मोठा उलटफेर! नोएल टाटांचा विरोध डावलून एन. चंद्रशेखरन यांची अध्यक्षपदी पुनर्नियुक्ती.कोणत्या भाषांचा समावेश?सीबीएसईच्या भारतीय भाषांच्या यादीत हिंदी, संस्कृत, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम, मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, ओडिया आणि आसामी या भाषांचा समावेश आहे. इंग्रजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी आणि स्पॅनिश यांसारख्या परदेशी भाषा दोन भारतीय भाषांचा अभ्यास केल्यानंतर तिसरी भाषा म्हणून किंवा अतिरिक्त चौथी भाषा म्हणून निवडता येणार आहे..MPSC Exam Latest Update : ...अखेर राज्यसेवा 2025 च्या मुलाखती ढकलल्या पुढे; नवी तारीख काय? मुख्य परीक्षेबाबत अद्यापही अस्पष्टता!.'दहावीची स्वतंत्र बोर्ड परीक्षा घेतली जाणार नाही'यापूर्वीपासून दोन गैर-भारतीय भाषांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सीबीएसईने संक्रमणकालीन व्यवस्था केली आहे. आर-३ (R3) साठी स्वतंत्र पुस्तके उपलब्ध होईपर्यंत इयत्ता नववीतील विद्यार्थी इयत्ता सहावीपासूनची संबंधित आर-३ पुस्तके वापरू शकतील. तसेच आर-३ विषयासाठी इयत्ता दहावीची स्वतंत्र बोर्ड परीक्षा घेतली जाणार नसल्याचे सीबीएसईने स्पष्ट केले आहे..दरम्यान, या त्रिभाषा धोरणाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने २७ मे रोजी याचिका सुनावणीसाठी स्वीकारून केंद्र सरकार, सीबीएसई आणि एनसीईआरटीला नोटीस बजावली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.