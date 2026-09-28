CBSE Three Language Policy : सीबीएसईच्या सहावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! त्रि-भाषा धोरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; काय दिले निर्देश?

नवी दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) शाळांमधील इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला (CBSE three language policy) आहे. सध्याच्या इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांवर त्रिभाषा सूत्राची सक्तीने अंमलबजावणी करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सध्याच्या सहावीतील विद्यार्थ्यांनाही या नियमातून सवलत देण्यात आली आहे..नवीन शैक्षणिक सत्रापासून इयत्ता सहावीमध्ये त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याच्या निर्णयामुळे हा वाद निर्माण झाला होता. अनेक विद्यार्थी यापूर्वीच त्यांच्या पसंतीच्या भाषा शिकत असल्याने शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यात अचानक नवीन किंवा तिसरी भाषा शिकण्याची सक्ती केल्यास त्यांच्या अभ्यासावर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला..विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण नकोप्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांचा मानसिक ताण आणि शैक्षणिक सातत्य यांना महत्त्व दिले. विद्यार्थ्यांना अनावश्यक गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले..सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुमारे ९९ टक्के शाळा त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. सुमारे २,८०० शाळांपैकी केवळ १.२ टक्के शाळांना अडचणी येत असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला. त्यामुळे सवलत देण्याची आवश्यकता नसल्याचे सरकारचे म्हणणे होते..Ladki Bahin Yojana August Installment : लाडक्या बहिणींची प्रतीक्षा संपली! आजपासून बँक खात्यात जमा होणार 'ऑगस्ट'चे 1500 रुपये; लगेच चेक करा खाते.मात्र, न्यायालयाने सध्याच्या इयत्ता सहावीतील विद्यार्थ्यांना इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सवलत देण्याचे निर्देश दिले. विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त ताण न देता त्यांचा नियमित अभ्यास सुरू ठेवता यावा, हा त्यामागील उद्देश आहे..त्रिभाषा सूत्रावरून वाद का?राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याच्या अनुषंगाने CBSE ने इयत्ता सहावीपासून त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करण्याची व्यवस्था केली आहे. यात R1, R2 आणि R3 अशा तीन भाषांचा समावेश असून, किमान दोन भारतीय भाषांचा अभ्यास करण्याची तरतूद आहे..या शैक्षणिक वर्षात नियम अनिवार्य करण्यात आल्यानंतर त्याला विरोध झाला. अनेक विद्यार्थ्यांनी इयत्ता चौथीपासून त्यांच्या आवडीच्या भाषांचा अभ्यास सुरू केला आहे. त्यामुळे सहावीमध्ये अचानक तिसरी भाषा बदलण्याची सक्ती केल्यास विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असा युक्तिवाद करण्यात आला..पुस्तकांच्या उपलब्धतेचाही मुद्दासुनावणीदरम्यान R3 भाषेच्या पुस्तकांच्या उपलब्धतेचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. संबंधित पुस्तके वेबसाइटवर ऑनलाइन उपलब्ध असणे आणि विद्यार्थ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष पुस्तके असणे यात फरक असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. प्रत्यक्षात R3 विषयाची पुस्तके सर्व विद्यार्थ्यांना उपलब्ध झालेली नसल्याचा दावाही करण्यात आला..सध्याच्या सहावीच्या विद्यार्थ्यांनाच सवलतसर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय त्रिभाषा धोरण रद्द करण्याचा नाही. सध्याच्या इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांना दिलेली ही सवलत आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर होणार असून, दोन्ही पक्षांना आपापले उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना नवीन पद्धतीसाठी पुरेसा वेळ मिळावा, यासाठी १ एप्रिल २०२७ पासून त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, अशी माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.