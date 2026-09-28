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CBSE Three Language Policy : सीबीएसईच्या सहावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! त्रि-भाषा धोरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; काय दिले निर्देश?

Supreme Court Relief for CBSE Class 6 Students : सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसईच्या सध्याच्या सहावीतील विद्यार्थ्यांना त्रिभाषा सूत्राच्या सक्तीपासून सवलत दिली. विद्यार्थ्यांवरील अतिरिक्त शैक्षणिक ताण टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
What Is the CBSE Three Language Formula?

What Is the CBSE Three Language Formula?

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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नवी दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) शाळांमधील इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला (CBSE three language policy) आहे. सध्याच्या इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांवर त्रिभाषा सूत्राची सक्तीने अंमलबजावणी करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सध्याच्या सहावीतील विद्यार्थ्यांनाही या नियमातून सवलत देण्यात आली आहे.

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